Powstanie Instagram dla dzieci poniżej 13 lat?

Szef Instagrama, Adam Mosseri potwierdza, iż trwają prace nad stworzeniem alternatywnej wersji Instagrama przeznaczonej dla najmłodszych użytkowników. Kiedy może się pojawić?

Zdjęcie Powstanie Instagram dla najmłodszych? /123RF/PICSEL

Instagram należąco do Facebooka wie, że coraz większa liczba młodszych użytkowników bardzo chce korzystać z popularnej aplikacji do dzielenia się zdjęciami oraz multimediami. Według Buzzfeed News, firma nie ma jeszcze szczegółowego planu związanego z wydaniem alternatywnej wersji Instagrama dla młodszych użytkowników.

"Coraz częściej dzieci pytają rodziców, czy mogą dołączyć do aplikacji, które pomagają im nadążać za modą wśród znajomych" - przekazał rzecznik Facebooka, Joe Osborne w e-mailu do redakcji The Verge w sprawie stworzenia nowej wersji Instagrama.

Wygląda na to, że Facebook w tym przypadku chce zrobić dokładnie to samo, co zrobił z komunikatorem Messenger - powstała specjalna wersja Messenger Kids przeznaczona dla młodszych użytkowników. Jednocześnie, młodzi użytkownicy internetu nie są narażeni w aplikacji na problemy związane z bezpieczeństwem oraz nieodpowiednimi treściami.

Kierowanie produktów internetowych do dzieci poniżej 13. roku życia jest bowiem obarczone nie tylko obawami o prywatność, ale również kwestiami prawnymi.

