Powstał kalkulator ryzyka zgonu z powodu COVID‑19

Zespół naukowców z Lab4Life stworzył prosty kalkulator internetowy, w którym można obliczyć ryzyko śmierci z powodu zakażenia koronawirusem.

Zdjęcie Kalkulator ryzyka zgonu z powodu COVID‑19 /materiały prasowe

Lab4Life to zespół 15 osób, który tworzą inżynierowe, badacze i naukowcy z obszarów medycyny, bioinżynierii, matematyki i nauk komputerowych. Pracują oni nad wykorzystaniem technologii machine learning i sztucznej inteligencji w celu analizy stylu życia i zdrowia ludzi. Głównym założeniem projektu jest stworzenie specjalnej aplikacji mającej pomóc żyć dłużej i zdrowiej.

Nim to jednak nastąpi, naukowcy zaprezentowali specjalny kalkulator, obliczający ryzyko zgonu z powodu COVID-19. Do jego działania użyto prostego algorytmu, który zbiera dane dotyczące naszego wieku, płci oraz współistniejących chorób, by następnie przeanalizować wszystkie dane i odnieść do nich w postaci procentowego wyniku.

Kalkulator jest dostępny na stronie vika.life/calculator.