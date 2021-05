"Powołanie do cyberwojska" - uwaga na nową kampanię phishingową

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT MON zidentyfikował kampanię phishingową z wykorzystaniem danych identyfikujących Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

W ramach kampanii phishingowej, do użytkowników Internetu rozesłano fałszywą wiadomość e-mail podpisaną rzekomo przez Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) - gen. bryg. Karola Molendę. W treści wiadomości zawarta była nieprawdziwa informacja o "powołaniu jej odbiorców do cyberwojska".

Do adresatów przesłano wiadomość o następującej treści:

"Z powodu ataku na Polskę zostałeś powołany do cyberwojska. Proszę o potwierdzenie gotowości na stronie CYBER . MIL . EDU . PL lub usprawiedliwienie swojej niedyspozycyjności. Sytuacja jest dramatyczna, obecnie tylko dzięki dostawom prądu z Niemiec i Szwecji nasze państwo jest w stanie funkcjonować. Nie jesteśmy w stanie poradzić sobie sami, dlatego zdecydowałem się powołać specjalistów z sektora prywatnego, co do których posiadamy informacje, że są ekspertami w dziedzinie informatyki i cyberbezpieczeństwa.

Z żołnierskim pozdrowieniem,

gen. bryg. Karol Molenda

Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej d.s. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni".

Powyższa wiadomość nie ma oczywiście nic wspólnego z działaniami NCBC, a tym samym jego Dyrektora. W e-mailu zawarto link do formularza umieszczonego na stronie internetowej, którego zadaniem było zebranie danych osobowych o jej adresatach. CSIRT MON podkreśla, że nie po raz pierwszy spotyka się z taką formą cyberataku.

Na obecną chwilę CSIRT MON podjął czynności celem dalszego rozpoznania incydentu oraz przeciwdziałania jego negatywnym skutkom. Przedmiotowe czynności realizowane są we współpracy z organami ścigania.

