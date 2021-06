Potężny wyciek haseł – opublikowany plik posiada 100 GB pojemności

Naruszenia bezpieczeństwa danych, które prowadzą do wycieku haseł nie są niczym nowym. Choć tego typu sytuacje zdarzały się już wielokrotnie, ostatnie z nich może należeć do rekordowych.

Zdjęcie Kolejny groźny wyciek danych - tym razem rekordowy / 123RF/PICSEL

Reklama

Jak podaje serwis CyberNews, niedawny wyciek danych może być największym tego typu zdarzeniem w historii cyberbezpieczeństwa. Opublikowany na stronach hakerskich plik tekstowy, zawierający kombinacje wykradzionych haseł i loginów, posiada niemal 100 GB pojemności.

Reklama

Według wstępnych przywidywań mowa może być o nawet 8,4 miliarda wpisów. Biorąc pod uwagę, że na świecie nie istnieje żaden serwis posiadający tak wielu użytkowników, opublikowane dane zapewne dotyczą bazy haseł skradzionych podczas poprzednich włamań i wycieków.

Jeśli obawiacie się o swoje hasła, warto zweryfikować swoje adresy e-mail na popularnej stronie "Have I Been Pwned". Przechodząc na stronę i wpisując swój adres telefonu lub adres e-mail można łatwo sprawdzić, czy nasze dane wydostały się na zewnątrz.

Witryna jest od lat prowadzona przez eksperta od naruszeń danych, Troya Hunta. Jeśli po sprawdzeniu adresu e-mail lub numeru telefonu okazało się, ze nasze dane wyciekły, Have I Been Pwned podpowie, co można zrobić, aby naprawić tę sytuację i zabezpieczyć swoje konta.

Oglądaj najnowsze promocje i planuj zakupy z ding.pl