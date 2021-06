Polacy nie potrafią stworzyć mocnego hasła - oto dowód

Polacy nie potrafią stworzyć silnego hasła, nie mają pełnego zaufania do instytucji mających chronić dane osobowe i nie mają nawyków, które mogą ochronić ich prywatność w sieci - wynika z badania przeprowadzonego w Polsce przez Mediacom badaniu

Zdjęcie Złamanie hasła nie wymaga skomplikowanej wiedzy hakerskiej / 123RF/PICSEL

Rządowa sytuacja z socjotechnicznymi atakami na skrzynki mailowe polityków pokazała, jak istotnym elementem pozostaje silne hasło. Jeśli osoba trzecia uzyska dostęp do naszego maila, może m.in. zmienić hasło w serwisie społecznościowym, nie mówiąc o wglądzie w naszą korespondencję. tymczasem dla niektórych internautów nawet tak zwane mocne hasło pozostaje problemem.



Według bazy danych Surfshark Alert 10 najczęściej używanych haseł w Polsce to hasła bardzo słabe:

1. 123456

2. 123456789

3. qwerty

4. 12345

5. Groupad2013

6. 1234

7. hasło

8. Bajaonel12

9. 111111

10. 12345678

Badanie pokazało również, że co czwarty (24%) polski internauta nie potrafi wskazać silnego hasła. Jest to bardzo niepokojące, ponieważ słabe hasła są przyczyną wielu cyberprzestępstw, takich jak wycieki danych czy kradzież środków finansowych. Jednocześnie prawie dwie trzecie respondentów uważa, że używa silnych haseł na swoich kontach. Oznacza to, że Polacy nie wiedzą, jak stworzyć silne hasło.

Wprawdzie większość polskich użytkowników sieci zabezpiecza swoje urządzenia programem antywirusowym (71%), ale tylko 13% używa do ochrony swoich danych w sieci narzędzi zapewniających prywatność, takich jak VPN. 70% respondentów przyznało także, że zna tylko jedną funkcję VPN lub nie zna żadnej. Badanie ujawniło, że mniej niż połowa respondentów podejmuje jakiekolwiek działania w celu ochrony swoich danych.



Oznacza to, że większość osób nie tylko nie ma odpowiednich nawyków związanych z prywatnością podczas surfowania po internecie, ale także nie posiada wystarczającej wiedzy na temat bezpieczeństwa i prywatności w sieci.



Metodologia Badanie przeprowadzono z udziałem 1 124 respondentów w wieku od 18 do 64 lat w formie ankiety internetowej (metodą CAWI).