Coraz więcej internetowych satelitów Starlink jest umieszczanych na orbicie, zatem firma SpaceX postanowiła rozszerzyć testy beta Internetu satelitarnego na kolejne kraje. Są pierwsze przymiarki do testów na terenie Indii. Teraz na liście znalazł się pierwszy europejski kraj, a jest nim Wielka Brytania.

Oficjalnie nie ma informacji o fakcie testów Starlink w Wielkiej Brytanii, ale wielu użytkowników mediów społecznościowych z Wysp Brytyjskich pochwaliło się, że w grudniu 2020 r. dostali e-maile od operatora usługi z zaproszeniem do udziału w beta testach.

- W ciągu najbliższych kilku miesięcy spodziewaj się szybkości transmisji między 50 Mb/s a ​150 Mb/s, ale mogą wystąpić krótkie okresy rozłączenia. Gdy wyniesiemy więcej satelitów i zainstalujemy więcej stacji naziemnych oraz ulepszymy nasze oprogramowanie, to znacznie poprawią się szybkości transmisji danych, opóźnienia i wolne od zakłóceń działanie - napisała firma Starlink w mailach.

Zestaw Starlink, który obejmuje małą antenę satelitarną, stojak i router Wi-Fi, kosztuje w Wielkiej Brytanii 439 GBP (2250 zł), a opłata miesięczna wynosi 89 GBP (457 zł) - odpowiednio w USA - 500 USD i 100 USD. Nie wiem czy w Polsce komuś zależałoby na takich rachunkach za internet.

W 2021 roku SpaceX planuje rozmieścić początkową minimalną liczbę satelitów Starlink na orbicie, by wtedy uruchomić pełnoprawną usługę Starlink na całym świecie. Oczekuje się, że firma będzie uruchamiać co najmniej 120 satelitów Starlink miesięcznie.



Dwa pierwsze starty spodziewane są w styczniu: misje Starlink 16 i Starlink 17, a lutym ma polecieć kolejne 60 satelitów w misji Starlink 18. Na razie wszystkie te misje są opóźnione, bo najpierw rakieta Falcon 9 musi wynieść inne cenniejsze ładunki. 15 stycznia wystartuje turecki satelita Türksat 5A, który już miał być wyniesiony 30 listopada, 15 grudnia i 31 grudnia - możliwe, że w końcu uda się na początku stycznia. Później rakieta Falcon 9 poleci dla misji Transporter 1 z dziesiątkami małych mikrosatelitów i nanosatelitów dla klientów komercyjnych i rządowych. Ten lot jest opóźniony od 16 grudnia 2020 r.



Pięć startów rakiety należącej do SpaceX może odbyć się tylko z jednego pola startowego SLC-40 na Cape Canaveral na Florydzie, a trzeba około 5-7 dni na przygotowanie kolejnego startu.

Jan Borejko