InPost oficjalnie zapowiedział przerwę serwisową, która odbędzie się na początku czerwca. InPost poinformował, iż rozpocznie prace serwisowe, które potrwają od 2 do 3 czerwca 2021 roku w godzinach od 20 do 10 rano. Czy należy się martwić o odbiór paczek?

Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

Użytkownicy Paczkomatów będą mogli bez problemu odebrać paczki za pomocą specjalnego kodu QR lub kodu odbioru - nie ma się więc o co martwić. InPost zdradza, iż przerwa serwisowa dotyczy systemów informatycznych firmy, jednak nie zdradza większej ilości szczegółów. Przerwa potrwa od 2 czerwca o godz. 20:00 do 3 czerwca do godz. 10:00.

Aplikacja InPost Mobile przeznaczona na smartfony będzie działać w trybie offline - bez połączenia z siecią. Za jej pomocą będzie się jednak dało odebrać wszystkie paczki, które zostaną zamówione przez użytkownika.

Co ciekawe, termin odbiorów paczek umieszczanych w Paczkomatach zostanie w przypadku opisywanej przerwy serwisowej wydłużony o czas jej trwania. To samo tyczy się ważności etykiet oraz kodów zwrotu. InPost informuje, iż nie będą działały takie usługi, jak eUrząd, Lodówkomaty oraz infolinia InPost.

Firma nie będzie wysyłała komunikatów SMS do swoich klientów.

