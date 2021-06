Ostatnie dni na składanie wniosków o dowód przez internet

Kończy się czas na możliwość złożenia wniosku o dowód przez internet. Osoby, którym dokument kończy się w czerwcu bieżącego roku będą mogły to zrobić maksymalnie do 1 sierpnia 2021 roku. Co stanie się później?

Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

Reklama

Kończy się czas na możliwość złożenia wniosku o dowód przez internet. Dokumenty, których data ważności kończy się w czerwcu 2021 roku będą mogły zostać odnowione tą metodą - maksymalnie do 1 sierpnia 2021 roku. Z całej sytuacji może skorzystać około 300 tys. osób. Co stanie się później? Czekają nas dodatkowe formalności.

Reklama

Jak czytamy na stronie rządowej, od 2 sierpnia 2021 roku wniosek o dowód osobisty będzie można składać tylko bezpośrednio w urzędzie. Cała zmiana jest powiązana z zabezpieczeniami oraz zmianą wyglądu samego dowodu osobistego. Przepisy narzucane przez Unię Europejską zobowiązują także do umieszczenia odcisków palców na dowodzie oraz odręcznego podpisu posiadacza. Takich danych nie trzeba było wcześniej wypełniać.

Wniosek online o wydanie nowego dowodu można zrobić na stronie Mój GOV korzystając z Profilu Zaufanego. Po złożeniu odpowiedniego wniosku dowód osobisty będzie gotowy do odbioru w przeciągu 30 dni. Starych dowodów nie trzeba wymieniać.

Dowód osobisty w Polsce jest dokumentem ważnym przez 10 lat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sieciówka" - odcinek 90 IPLA