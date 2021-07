Nowy rekord prędkości Internetu - aż 319 Tb/s

Inżynierowie z Japonii pobili rekord świata szybkości Internetu, osiągając prędkość transmisji danych na poziomie 319 Tb/s. Nowy rekord został ustanowiony na światłowodach o długości ponad 3000 km. Co najważniejsze - jest on kompatybilny z nowoczesną infrastrukturą kablową. To oznacza, że takie prędkości wkrótce będą możliwe do osiągnięcia na całym świecie.

Nowy rekord jest prawie dwa razy większy w porównaniu do poprzedniego, ustanowionego w 2020 r. i wynoszącego 178 Tb/s. Warto zaznaczyć, że NASA używa stosunkowo prymitywnej prędkości 400 Gb/s, a nowy rekord niebotycznie przekracza możliwości zwykłych konsumentów - najszybsze łącza domowe osiągają maksymalnie 10 Gb/s.



Rekord został osiągnięty przy użyciu infrastruktury światłowodowej, która już istnieje, ale z kilkoma zaawansowanymi dodatkami. Zespół badawczy użył czterech "rdzeni", które są szklanymi rurkami umieszczonymi wewnątrz włókien, które przesyłają dane, zamiast konwencjonalnego standardowego rdzenia. Sygnały są następnie podzielone na kilka długości fal wysyłanych w tym samym czasie, stosując technikę znaną jako WDM (Wavelength-Division Multiplexing). Aby przenieść więcej danych, badacze wykorzystali rzadko stosowane trzecie "pasmo", zwiększając odległość za pomocą kilku technologii wzmocnienia optycznego.



Co istotne, nowatorski czterordzeniowy światłowód ma taką samą średnicę jak konwencjonalny światłowód jednożyłowy, a wokół niego znajduje się okładzina ochronna. Integracja nowej metody transferu danych z istniejącą infrastrukturą będzie o wiele prostsza niż inne technologiczne modyfikacje systemów informatycznych.

Reklama