"Technologia to dziwna rzecz. Daje ci wspaniałe prezenty jedną ręką, a następnie wbija nóż w plecy drugą" - pisał powieściopisarz i naukowiec C. P. Snow w "New York Times" w 1971 roku. To zdanie jest dziś ciągle aktualne. Każde nowe narzędzie czy technologia wprowadza nowe podatności, dając cyberprzestępcom możliwość wzbogacenia się, a grupom politycznym szpiegowania obywateli i siania zamętu wśród swoich przeciwników.

W roku 2018 na nagłówki gazet trafiło wiele incydentów bezpieczeństwa sieciowego na ogromną skalę, takich jak włamania do British Airways, Ticketmaster, Cathay Pacific i innych. Ale pojawiły się również inne trendy, które pokazują jak krajobraz zagrożeń sieciowych ewoluuje i jakich typów zagrożeń i ataków możemy spodziewać się w nadchodzącym roku. Co to za trendy?

Kopanie cyfrowego złota

W roku 2018 crypto-minery zdominowały rynek złośliwego oprogramowania, zastępując w ten sposób ransomware jako ulubiony sposób hakerów na nieuczciwe zarabianie pieniędzy. 42 proc. firm na całym świecie zostało zarażonych złośliwym oprogramowaniem wydobywającym kryptowaluty w bieżącym roku - ponad dwa razy więcej niż 20,5 proc. firm w drugiej połowie 2017 roku. Popularność tego typu ataków nie stanowi zaskoczenia, ponieważ są one łatwe do rozprzestrzeniania, trudne do wykrycia i mogą pozostać niewykryte przez wiele miesięcy, jednocześnie generując wpływy przy znacznie mniejszym ryzyku niż ransomware.

Okazały się one bardzo efektywne, dlatego spodziewamy się, że także w 2019 roku crypto-minery będą główną metodą ataku na firmy. Oprogramowanie wydobywające kryptowaluty zostanie też usprawnione, przez co dosięgnie skalowalne platformy chmurowe oraz urządzenia mobilne, w dalszym ciągu powiększając nielegalne zyski.

Platformy mobilne - ruchome cele

Zarówno służbowe jak i osobiste urządzenia mobilne stanowią bardzo częsty cel ataków na organizacje, lecz bezpieczeństwo mobilne cały czas jest kwestią marginalną. Dzieje się tak pomimo poważnych zagrożeń skierowanych na tego typu urządzenia. W ciągu 2018 roku jednym z trzech najpopularniejszych złośliwych aplikacji był Lokibot - bankowy trojan przeznaczony na urządzenia z systemem Android kradnący dane i pobierający dalsze złośliwe oprogramowanie. We wrześniu 2018 dostrzegliśmy również wzrost o ponad 400 proc. w użyciu cryptominerów na iPhone’y i urządzenia z systemem iOS.

W związku z tym, spodziewamy się wzrostu złośliwego oprogramowania mobilnego w przyszłym roku i pojawienia się odmian “wszystko-w-jednym", łączących trojany bankowe, keyloggery i ransomware, które dają atakującemu wiele sposobów na czerpanie korzyści z zarażonego urządzenia. Ponadto w dalszym ciągu będziemy odkrywać dziury w mobilnych systemach operacyjnych, które dają atakującym możliwość łatwego ataku na niezabezpieczone urządzenia - jak np. podatność Androida “man-in-the-disk", pozwalająca aplikacjom na atak poprzez użycie pamięci zewnętrznej urządzenia.

Obawy o chmurę

Skalowalność i elastyczność systemów chmurowych pozwala organizacjom robić rzeczy, o których mogli jedynie pomarzyć, używając tradycyjnych centrów danych. Jednak poziom wiedzy o bezpieczeństwie tego typu rozwiązań wciąż pozostaje niski. W listopadzie 2018 Check Point odkrył podatności w chmurowych platformach najpopularniejszego na świecie producenta dronów biznesowych i prywatnych. Pozwalały one atakującym na kradzież zapisów lotów, fotografii, lokalizacji w czasie rzeczywistym oraz danych konta, takich jak dane użytkownika i dane karty kredytowej, podczas gdy użytkownik nic nie wiedział o włamaniu. Pomimo tego, że podatności te zostały załatane zanim mogły zostać wykorzystane, powyższy przykład pokazuje jak często o bezpieczeństwie myśli się dopiero po wdrożeniu technologii chmurowej, pozostawiając wrażliwe dane i aplikacje bez ochrony przed atakami hakerskimi.

Można przewidzieć, że próby hakowania i przejmowania kont chmurowych staną się częstsze w ciągu przyszłego roku, gdyż coraz więcej firm używa aplikacji SaaS i skrzynek pocztowych w chmurze (m.in. Office 365, GSuite i OneDrive), tak więc firmy powinny zapobiegać najczęściej spotykanym atakom na te platformy, np. próbom wyłudzania danych (phishing).