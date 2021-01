Z dniem wczorajszym Joe Biden został zaprzysiężony na nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wraz z nadejściem nowej głowy państwa, uruchomiono także nowy serwis Białego Domu. Ten jak się okazuje – pełen jest ciekawostek.

Zdjęcie Nowa strona Białego Domu /INTERIA.PL

Nowa strona Białego domu jest dosyć prosta, ale dzięki temu przejrzysta. Zawiera wiele przydatnych gadżetów, takich jak możliwość zmiany kolorystyki (tzw. tryb ciemny) czy możliwość szybkiego powiększenia czcionki. Na serwisie wyszczególniono najważniejsze informacje dot. Prezydenta oraz samego budynku i jego umiejscowienia. To co jednak najciekawsze, zostało ukryte.

W HTML strony została przemycona oferta pracy dla programistów. Wewnętrzy zespół Białego Domu informuje w ten sposób o poszukiwaniu ochotników do US Digital Service - agencji federalnej zrzeszającej ekspertów technicznych. Jej głównym zadaniem jest świadczenie usług konsultacyjnych dla agencji federalnych w zakresie technologii informatycznych. Pracownicy US Digital Service zazwyczaj podpisują krótkie kontrakty trwające od sześciu miesięcy do dwóch lat. Jej znalezienie nie stanowi większego problemu - wystarczy kombinacja CTRL+U w przeglądarce.

