Microsoft rzucił wyzwanie Google i postanowił uzupełnić swoją flagową przeglądarkę o kilka istotnych funkcji.

Zdjęcie Edge Chromium /materiały prasowe

Technologiczny gigant na dobre chce zatrzeć złe wspomnienia dotyczące przeglądarki explorer. Jej następca - Edge, rośnie w siłę i już teraz przewyższa niektórą konkurencje ilością pobrań. Microsoft idzie za ciosem i niedawno zaprezentował kilka nowych funkcji, które już niebawem trafią do przeglądarki wraz z aktualizacjami.

Wśród nich znajdzie się m.in. opcja o nazwie "Przechwytywanie strony internetowej", która umożliwi zrobienie zrzutu ekranu strony internetowej. Podobnie jak w niektórych programach graficzni, to my sami będziemy ustalać przycięcie wybranego materiału. Tak skopiowany "screen" trafi automatycznie do schowka.

W niedługim czasie Edge ma się też doczekać poprawek bezpieczeństwa. Wśród nich są np. nowe alerty dotyczące haseł, informujące o wykryciu w przypadku ich "wycieku", a także ulepszone zasady dla przedsiębiorstw korzystających z przeglądarki. Edge doda także opcję pokazania lub ukrycia paska ulubionych na stronie zarządzania sekcją.

Microsoft aktualizuje także przeglądarkę pod kątem osób pracujących z domu z uwagi na szalejącą epidemie koronawirusa. Edge w nowej wersji otrzyma możliwość synchronizacji danych z aplikacjami pakietu Office.