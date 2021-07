Internet Pornografia zalewa internet - wiele stron ma problem. Co się stało?

Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) podjęła prawne kroki, które mogą doprowadzić do zablokowania na terenie całego kraju holenderskiej strony dla dorosłych xHamster. Jednocześnie KJM prowadzi sądową batalię z kanadyjską firmą MindGeek, właścicielem serwisów PornHub i YouPorn - czytamy w brytyjskiej edycji serwisu Wired.

KJM domaga się od największych stron dla dorosłych wprowadzenia rozbudowanego systemu weryfikacji wieku użytkowników, tak aby ze stron XXX mogli korzystać jedynie dorośli. Właściciele xHamstera nie odnieśli się do próśb KJM - dlatego niemiecki organ rozpoczął prawną ścieżkę, która może doprowadzić do pełnego zablokowania serwisu w Niemczech. MindGeek postanowił rozpocząć prawną batalię z niemieckim regulaminem w stosownym sądzie.

We wszystkich czterech przypadkach serwisy pornograficzne mają niemieckojęzyczne wersje. - Firmy powinny wprowadzić systemy sprawdzania wieku, aby upewnić się, że ich użytkownicy nie są dziećmi. Niemieckie prawo mówi, że treści pornograficzne powinny być dostępne tylko dla dorosłych - powiedział Jan Eumann, szef KJM, cytuje go Wired.

Nad systemami weryfikującymi wiek w sposób inny, niż kliknięcie przycisku "jestem pełnoletni" pracują Kanada, Francja i niektóre stany w USA (np. Utah). W 2019 roku taki system próbowała wprowadzić Wielka Brytania - projekt zawieszono.

Jak miała wyglądać weryfikacja wieku stron XXX Wielkiej Brytanii?

W celu weryfikacji wieku miał zostać wdrożony system o nazwie AgeID. Jest to zewnętrzna platforma wymagająca logowania i udowodnienia, że mamy skończone 18 lat poprzez okazanie dokumentu (paszport lub prawo jazdy). Każda strona z treściami XXX miała przekierowywać do platformy AgeID. Dopiero po zarejestrowaniu się, byłoby można skorzystać z danego adresu dla dorosłych lub z innej strony z pornografią..

Alternatywną ścieżka byłby zakup specjalnej karty w cenie pięciu funtów w kiosku lub innym przeznaczonym do tego miejscu. Sprzedawca weryfikowałby wiek kupującego. Karta byłaby ważna przez 24 godziny od zakupu. Ta metoda pozawala uniknąć sytuacji, w której internauta zostawiłby swoje dane osobowe zewnętrznej platformie jaką jest AgeID.

Wired przytacza przykład niemieckiej strony dla dorosłych, która korzysta z podobnego systemu - FanCentro. Niemiecka Kommission für Jugendmedienschutz chciałaby wdrożenia takiego systemu w wymienionych powyżej serwisach XXX.





Bezkarny Pornhub i spółka

Nie jest jasne, kiedy w życie mogłaby wejść blokada holenderskiego serwisu dla dorosłych w Niemczech, ale działania KJM wpisują się w ogólnoświatową krytykę wielkich serwisów takich jak PornHub i ich właściciela.

W grudniu zeszłego roku Nicholas Kristof, felietonista "The New York Timesa", udokumentował, jak łatwo dodać do serwisu należącego do MindGeek tego typu materiały bez najmniejszej weryfikacji. W odpowiedzi postanowiono usunąć niemal 10 milionów filmów, które mogły budzić jakiekolwiek podejrzenia - to prawie trzy czwarte swojej biblioteki.



Zarządzająca portalem firma MindGeek przez ostatnie lata była oskarżana o umożliwianie publikowania filmów z nieletnimi, filmów nakręconych bez zgody uczestniczących oraz filmów, które ktoś umieścił w serwisie w ramach zemsty na byłej partnerce lub partnerze. Konglomerat dla dorosłych nie poniósł jednak nigdy bezpośredniej odpowiedzialności, zasłaniając się opcją zgłoszenia danego wideo w ramach naruszeń regulaminu.

