Osiem osób zostało postawionych w USA w stan oskarżenia w związku ze stworzeniem największych w kraju, nielegalnych stron streamingowych - Jetflicks i iStreamitAll.

Zdjęcie Jetflicks i iStreamitAll stały się największymi serwisami streamigowymi w USA /123RF/PICSEL

Oskarżone osoby nielegalnie odtworzyły w sieci dziesiątki tysięcy filmów telewizyjnych, chronionych prawem autorskim. Jedna ze stron, iStreamitAll, twierdziła nawet, że oferuje więcej programów telewizyjnych i filmów niż Netflix, Amazon Prime Video, Hulu i Vudo razem wzięte! Wszystkie osoby, które były zaangażowane w Jetflicks są oskarżone o naruszenie praw autorskich.

Firma Jetflicks, założona w 2009 r. w Las Vegas, stała się płatną usługą wideo na żądanie dla urządzeń mobilnych. Za cenę 10 dolarów miesięcznie (lub 20 dolarów kwartalnie) programy telewizji kablowej były przesyłane strumieniowo na różne urządzenia, w tym smartfony, tablety, konsole do gier i cyfrowe odtwarzacze multimedialne.

Jednak w przeciwieństwie do legalnych operacji przesyłania strumieniowego, takich jak Netflix lub Hulu, Jetflicks i iStreamitAll nie nabyły licencji na programy dystrybuowane do subskrybentów. Zamiast tego polegały na zaawansowanych skryptach komputerowych w celu uzyskiwania treści z witryn torrentów na całym świecie, takich jak The Pirate Bay i Torrentz.

Zdaniem oskarżycieli, Jetflicks w pewnym momencie twierdził, że ma ponad 183 tys. odcinków telewizyjnych, natomiast iStreamitAll - 115 800 odcinków telewizyjnych i 10 500 filmów.

Oskarżenie federalne najprawdopodobniej oznacza, że dni obu serwisów są policzone.