Netflix - jak uzyskać dostęp do seriali i filmów niedostępnych w Polsce?

Netflix z uwagi na ogromną różnorodność materiałów, posiada różną ofertę w zależności od kraju, w którym z niego korzystamy. Filmy i seriale, jakie można obejrzeć w np. amerykańskim Netfliksie, nie są dostępne w krajach europejskich i na odwrót. Istnieje jednak sposób umożliwiający obejście tych ograniczeń.

Zdjęcie Oferta Netfliksa w innych krajach różni się od tego, co znamy w Polsce - stosowanie VPN-a da nam szanse na sprawdzenie innych produkcji /INTERIA.PL

Pomimo, że Netflix produkuje ogromne ilości własnych treści, pod kątem już dostępnych materiałów musi on zawierać umowy z konkretnymi dystrybutorami. Dzieje się tak, ponieważ usługi przesyłania strumieniowego, takie jak Netflix, zawierają umowy z innymi firmami medialnymi na dostarczanie filmów i telewizji na określonych rynkach. Te różnią się w zależności od kraju w którym dostępna jest platforma. Nie powinno zatem dziwić, że np. w Stanach Zjednoczonych klienci Netfliksa mogą obejrzeć więcej filmów lub programów niż np. użytkownicy korzystający z platformy w Polsce.

Subskrybentom taki obrót spraw ma prawo się nie podobać. Każdy z nich płaci za korzystanie z serwisu, więc powinien mieć dostęp do każdej treści jaką ten udostępnia.

Na dłuższą sprawę i do takiego rozwiązania idzie się przyzwyczaić. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy chociażby jesteśmy w podróży. Co zrobić, gdy w np. wyjeżdżamy za pracą do innego kraju i dowiadujemy się, że nie jesteśmy w stanie dokończyć ulubionego serialu, bo najnormalniej w świecie - nie ma go na liście dostępnych materiałów?

Każde urządzenie w Internecie ma przypisany adres IP, a adresy te są zwykle przydzielane geograficznie. Np. wszystkie adresy IP pochodzące z Polski powinny różnić się od adresów IP z Wielkiej Brytanii i na odwrót. Patrząc na adres IP danego urządzenia, z łatwością można określić w jakim kraju się obecnie znajduje. Dokładnie z tej metody korzysta serwis Netflix podczas zakładania konta. Platforma sprawdza adres IP użytkownika w celu zdecydowania, co może oglądać. Jeśli rejestrujemy się z np. Hiszpanii, nie będziemy mieli dostępu do filmów obecnych jedynie w USA.

Na ratunek przychodzi sieć VPN. Rozwiązanie chroniące nasz ruch internetowych za pomocą zaawansowanego szyfrowania, które uniemożliwia m.in. wyśledzenie naszej dokładnej lokalizacji. Wszystko dlatego, że przekierowuje ono informacje do zdalnego serwera obsługiwanego przez firmę VPN. W zależności od kraju w którym znajduje się wspomniany serwer, taki sam numer IP zostanie przydzielony nam. Łączenie się z VPN z innego kraju pozwala ominąć regionalne ograniczenia - w tym także zabezpieczenia Netfliksa.

Jak to działa w praktyce? Wyobraźmy sobie, że oto wyruszamy w podróż do Las Vegas. Niedługo przed wyjazdem odkrywamy jednak nowy serial, który niesamowicie wciąga. Niestety, po przylocie do USA okazuje się, że nie możemy kontynuować oglądania serialu, ponieważ nie jest on dostępny dla abonentów w USA. Jeśli jednak skonfigurujemy sieć VPN i połączymy się z serwerem w pobliżu naszego domu - na 99 proc. będziemy mogli powrócić do wciągającej rozrywki.

Jest jednak pewien problem. Stosowanie takich metod jest mocno zwalczane przez samego Netfliksa. W teorii korzystanie z VPN łamie zasady i regulamin platformy. Jeśli jednak nasza osobista etyka zezwala na takie działania i nie widzimy problemu w korzystaniu z płatnej usługi w sposób wykraczający poza pierwotne intencje twórców, VPN pozostaje interesującym rozwiązaniem.