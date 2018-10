Najszybszy na świecie Internet dotarł do Polski

INEA wprowadziła do swojej oferty najszybsze łącze internetowe na świecie dla klientów indywidualnych. Symetryczny światłowód o prędkości przesyłu danych do 10 Gb/s od dziś dostępny jest dla mieszkańców Poznania. Tym samym Polska dołącza do grona zaledwie kilku miejsc na świecie oferujących tak szybki Internet dla klientów indywidualnych.

Zdjęcie Poznań dostał Intenet tak szybki, jak w ten w Korei Południowej czy Singapurze /123rf /123RF/PICSEL

Z oferty łącza 10 Gb/s od dziś skorzystać może ok. 30 000 gospodarstw domowych w Poznaniu. Do końca roku INEA planuje udostępnić taką możliwość w całym mieście, a docelowo oferować ją na całej swojej sieci światłowodowej również poza Wielkopolską. Symetryczne łącze w technologii Fiber-To-The-Home (FTTH) o prędkości przesyłu danych do 10 Gb/s oferowane jest w cenie 399 zł. Poza Polską z tak szybkiego Internetu mogą skorzystać jedynie mieszkańcy Szwajcarii oraz pojedynczych miast w USA, Japonii, Korei Południowej oraz Singapurze.

"INEA od zawsze stawia na innowacje. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie, a my nie chcemy ograniczać naszych klientów. Kilkukrotnie w naszej historii udowodniliśmy, że jesteśmy liderem technologicznym, dzisiaj przyszedł czas na kolejny krok." - mówi Michał Bartkowiak, Chief Operating Officer INEA. "Warto podkreślić, że oferowane przez nas łącze symetryczne, pozwoli na swobodne działanie pracującym w domu informatykom, artystom, osobom zajmującym się obróbką video, czy nowymi technologiami takimi jak wirtualna, bądź rozszerzona rzeczywistość. Od dzisiaj praca zdalna, nie będzie dla nich problemem. Nie jest to jeszcze nasze ostatnie słowo w tej kwestii" - dodaje Bartkowiak.

Wprowadzenie w Polsce łącza o prędkości 10 Gb/s zostało zrealizowane wspólnie z firmą Nokia, która dostarczyła światłowodowe rozwiązanie następnej generacji, umożliwiające zapewnienie symetrycznych prędkości łącza, przepustowości, niezawodności, elastyczności oraz skali, potrzebne do dostarczenia usług ultra-szerokopasmowych. Urządzenia te działają na sieci FTTH INEA.

Oferta Internetu 10 Gb/s jest skierowana do osób, które realizując swoje hobby lub wyzwania zawodowe, chcą zarówno pobierać, jak i przesyłać dane z niedostępną dotychczas w Polsce prędkością. Symetryczność łącza sprawia, że przesył takich danych w obie strony odbywa się błyskawicznie. Tak szybki Internet docenią również gracze. Najnowsze produkcje potrafią zajmować kilkadziesiąt gigabajtów przestrzeni dyskowej, przez co nawet na obecnie oferowanych łączach ich pobieranie trwa na tyle długo, by było to odczuwalne. Przy łączu 10 Gb/s czas ten ulegnie znaczącemu skróceniu.

Dla przykładu najbardziej oczekiwana gra 2018 roku Red Dead Redemption II mająca zajmować ok. 100 GB przestrzeni dyskowej, na łączu INEA może zostać pobrana w niecałe 2 minuty. Dzięki INEA, od dziś ograniczeniem nie jest prędkość łącza, ile możliwości technologiczne urządzeń końcowych (komputerów, konsol) dostępnych na rynku. Wprowadzenie nowatorskiej technologii XGS-PON pozwala na uzyskanie również bardzo niskich pingów, czyli czasu potrzebnego na przebycie sygnału od naszego urządzenia do serwera i z powrotem, co ma kluczowe znaczenie przy rozrywce on-line.