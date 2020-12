MindGeek, firma z Montrealu odpowiedzialna za szereg serwisów wideo dla dorosłych, w tym portal Pornhub, straciła możliwość przyjmowania płatności za pomocą kart kredytowych po publikacji artykułu w "The New York Timesa. Nieustająca krytyka, naruszenia prawa i kumulujące się przez lata oskarżenia sprawiły, że firma usunęła ponad 10 milionów filmów, czyli większość swojej biblioteki

Zdjęcie MindGeek (właściciel Pornhub) został oskarżony przez "The New York Times" o m.in. brak jakichkolwiek systemów uniemożliwiających umieszczanie w serwisie treści wideo z osobami nieletnimi /123RF/PICSEL

Na początku tygodnia znany portal poinformował, że nie może już więcej przyjmować płatności wykonanych za pomocą kart kredytowych. Był to wynik bojkotu ze strony Mastercard i Visa, które postanowiły odciąć się od portalu dla dorosłych. Jako główny powód podały one spore nadużycia i ogrom nielegalnych treści jasno wskazujących na pornografie dziecięcą. Kontrowersje wybuchły na początku tego miesiąca, gdy Nicholas Kristof, felietonista "The New York Timesa", udokumentował, jak łatwo dodać do serwisu tego typu materiały bez najmniejszej weryfikacji.

W odpowiedzi postanowiono usunąć niemal 10 milionów filmów, które mogły budzić jakiekolwiek podejrzenia - to prawie trzy czwarte swojej biblioteki, wynika z informacji serwisu Motherboard.

Zarządzająca portalem firma MindGeek była oskarżana przez ostatnie lata o umożliwianie publikowania filmów z nieletnimi, filmów nakręconych bez zgody uczestniczących oraz filmów, które ktoś umieścił w serwisie w ramach zemsty na byłej partnerce lub partnerze - konglomerat dla dorosłych nie poniósł jednak nigdy bezpośredniej odpowiedzialności, zasłaniając się opcją zgłoszenia danego filmu w ramach naruszeń regulaminu.



Po publikacji w sieciach społecznościowych pojawił się hashtag #Traffickinghub ("Traffic" - z angielskiego m.in. przemyt ludzi), mający uzmysłowić internautom, że serwis od lat pozwalał na publikowanie treści wideo z osobami, które nigdy nie wyraziły na to zgody.