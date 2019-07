Amerykański gigant zapowiedział kasacje nieużywanych profili w usługach online. Jeśli nie logowaliśmy się do naszych kont przez 2 lata, a chcemy je zachować – warto to teraz zrobić.

Zdjęcie Niebawem nasze konto Xbox Live może zniknać /materiały prasowe

"Wielkie czyszczenie" ma wystartować 30 sierpnia 2019 r. Wtedy to konta Microsoft lub Xbox Live, które były nieaktywne przez dwa lata, zostaną automatycznie zamknięte. Wszystko w celu pozbycia się tzw. "martwych" kont oraz nieużywanych duplikatów.

Co w przypadku gdy chcemy zachować nasze konto? Nic prostszego - wystarczy zalogować się do niego i pamiętać by uczynić to przynajmniej raz na dwa lata.

Microsoft zastrzegł także, że nie będzie usuwał profili korzystających z rozszerzonego statusu konta lub posiadających aktywną subskrypcję.

Na "amnestię" mogą też liczyć profile z niewykorzystanym saldem, nieopłaconym kredytem lub posiadające pod sobą aktywne konta podrzędne.