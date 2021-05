Microsoft kończy ze wsparciem Internet Explorera

Jak wynika z niedawnej informacji firmy Microsoft, popularna swego czasu przeglądarka Internet Explorer przestanie być wspierana przez system Windows 10. Oficjalne wycofanie programu nastąpi 15 czerwca 2022 roku.

Zdjęcie Microsoft przestanie wspierać Internet Explorer 11 / materiały prasowe

Reklama

Wraz z premierą Windowsa 10, Microsoft zaprezentował nową przeglądarkę internetową - Edge. Choć powstała ona w celu zastąpienia przestarzałego Internet Explorera, ten wciąż był dostępny w systemie. Niedawno firma ogłosiła jednak jego całkowite wycofanie, a także koniec jakiegokolwiek wsparcia.

Reklama

Zgodnie z niedawnym zapowiedzią Microsoftu, wygląda na to, że Internet Explorer przestanie być wspierany 15 czerwca 2022 roku. Wtedy też skończy się obsługa przeglądarki dla niektórych wersji systemu Windows 10. Co ciekawe, wbrew poprzednim doniesieniom, Microsoft nie usunie jej z komputerów, ale zamiast tego uniemożliwi jej uruchomienie. Dlaczego? Silnik przestarzałej przeglądarki wciąż będzie wykorzystywany do wspomagania "trybu IE" w oprogramowaniu Edge.

O Internet Explorerze krążyły zawsze różne opinie - jedne lepsze, drugie gorsze. Przyznać jednak trzeba, że debiutująca 16 sierpnia 1995 roku przeglądarka na długo wpisała się w pejzaż raczkującego jeszcze internetu. Przez ostatnie lata, produkt zyskał jednak na tyle złą reputację, że Microsoft postanowił wprowadzić do obiegu jego następcę. Ta prawdopodobnie stała się ostatnim, przysłowiowym gwoździem do trumny.

Oglądaj najnowsze promocje i planuj zakupy z ding.pl