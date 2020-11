Chociaż Facebook wciąż jest serwisem społecznościowym numer jeden na świecie, to wiele osób zaczyna się od niego odwracać, szczególnie, jeśli chodzi o młodzież. Z drugiej strony, należący do Facebooka komunikator, Messenger, jest niezwykle lubiany i popularny. Może na się w związku z tym zastanawiać, czy Messenger bez Facebooka jest możliwy?

Swego czasu można było korzystać z Messengera bez FB, wystarczyło tylko podać swój numer telefonu. Na podobnej zasadzie działa wciąż WhatsApp. W pewnym momencie jednak zostało to zmienione i obecnie Messenger bez Facebooka nie jest możliwy.

Konieczne jest posiadanie konta w tym serwisie. Taka polityka Facebooka rozciąga się także do innych platform, na przykład za jakiś użytkownicy gogli VR Oculusa będą mogli logować się już tylko za pomocą konta na Facebooku.



Z tego względu, jeśli zastanawiamy się, jak założyć Messengera bez Facebooka, niestety będziemy niepocieszeni. Starsze konta, które zostały założone przed obowiązkiem powiązania Messengera z kontem na Facebooku, wciąż mogą być użytkowane, ale nowe nie mogą zostać założone w ten sam sposób.



Jeśli więc ktoś miał okazję stworzyć konto wcześniej, to nie musi nic zmieniać i dalej może z niego tak samo korzystać. W przypadku, kiedy interesuje nas nowe konto, nie pozostanie nam nic innego, jak założyć profil na Facebooku.

Messenger bez Facebooka jest niemożliwy - co więc robić?



Pierwszą opcją jest założenie konta na Facebooku, podając przy tym jedynie minimalną ilość danych (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, hasło) i powiązanie go z Messengerem. Następnie możemy nawet nie korzystać z Facebooka, a jedynie z aplikacji Messenger, czy to na smartfonie, czy to na komputerze.



Warto wiedzieć, że nawet na komputerze wiadomości z Messengera nie trzeba odczytywać bezpośrednio na Facebooku, a można pobrać samą aplikację Messenger poprzez Windows Store lub wejść na komunikator poprzez jego dedykowaną stronę internetową, a nie FB.



Drugie rozwiązanie to pobranie innego komunikatora, który nie wymaga posiadania konta na żadnym serwisie społecznościowym, a jedynie numeru telefonu. Warto w związku z tym zapoznać się z naszym zestawieniem, w którym zawarliśmy najlepsze szyfrowane komunikatory - omówiliśmy m.in. takie popularne przykłady, jak WhatsApp (który, podobnie jak Messenger, należy do Facebooka, ale nie wymaga posiadania na nim konta) czy używany chętnie przez polityków Signal.

Dlaczego Messenger bez FB został wycofany?





Chociaż Facebook wciąż cieszy się ogromną popularnością, to firma zdaje sobie sprawę, że wiele osób dryfuje w stronę innych serwisów, takich jak na przykład bardzo popularny w ostatnim czasie (i również bardzo kontrowersyjny) TikTok.



Ustanowienie wymogu posiadania konta na Facebooku, czy to przy korzystaniu z Messengera, czy ze wspomnianych wcześniej gogli VR tworzonych przez firmę należącą do Facebooka, wynika z potrzeby zachęcenia jak największej liczby osób to tego, aby konto na Facebooku założyły, nawet, jeśli nie są fanami tego serwisu.Jak założyć Messengera?



Zastanawiasz się, jak założyć Messengera? To bardzo proste. Zainstaluj Messengera za pomocą dedykowanej aplikacji w sklepie Google Play. Wystarczy, że wejdziesz do sklepu i wpiszesz w wyszukiwarkę “Messenger", a następnie wejdziesz w odpowiednią aplikację i naciśniesz “Zainstaluj". W dalszej kolejności trzeba poczekać, aż aplikacja się ściągnie i zainstaluje.



Kiedy już to nastąpi, należy ją otworzyć i wybrać opcję stworzenia nowego konta. Zostaniemy przeniesieni na portal Facebooka, gdzie będziemy musieli wpisać wspomniane wcześniej podstawowe dane (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail i tak dalej). Po pomyślnym zakończeniu rejestracji zostaniemy zalogowani do Messengera.



Alternatywne, jeśli nie interesuje nas aplikacja Messenger na smartfony, a chcemy komunikować się poprzez komputer, możemy stworzyć konto poprzez przeglądarkę lub dedykowaną aplikację z Windows Store.

Messenger bez Facebooka - podsumowanie



Mimo, że już od jakiegoś czasu Messenger bez FB jest niedostępny, wciąż wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy i pyta, jak założyć Messengera bez Facebooka. Niestety, Facebook zdecydował się usunąć taką możliwość, z czego wiele osób jest niezadowolonych, ale firma Marka Zuckerberga swojej decyzji już raczej nie zmieni.



Dlatego też, jeśli ktoś bardzo Facebooka nie lubi, powinien pomyśleć o jakichś alternatywach, których przecież jest bardzo wiele i są one równie wygodne, jeśli nie bardziej. Nie trzeba ograniczać się do komunikatora Facebooka. Aplikacja Messenger ma bez wątpienia sporo zalet, ale nie jest jedynym komunikatorem na rynku.