Mark Zuckerberg z gwiazdy świata technologii stał się krytykowanym każdego dnia miliarderem, który miał w swoich rękach skupić zbyt wiele władzy, efektywnie kontrolując narzędzia komunikacji ponad 2 mld ludzi. Facebook mierzy się z potencjalnymi regulacjami ze strony Kongresu oraz instytucji federalnych, nie mówiąc o krytyce organizacji pozarządowych.

Jak zatem spędził 4 lipca Zuckerberg? Tak naprawdę to jego sprawa, chyba że postawi podzielić się tym z użytkownikami Instagrama - tak się stało. Wideo, na którym przez ponad minutę Mark płynie na wakeboardzie z amerykańską flagą, a w tle słyszymy kultową w niektórych kręgach piosenkę " Take Me Home, Country Roads", budzi zaskoczenie.

Twórca Facebooka ma co celebrować. W zeszły poniedziałek federalny sąd w Waszyngtonie odrzucił w poniedziałek dwa pozwy przeciwko Facebookowi zarzucające mu praktyki monopolistyczne w związku z przejęciem aplikacji Whatsapp. W przypadku jednej ze spraw sąd uznał, że sprawa się przedawniła. Decyzję sądu są dużym zwycięstwem dla Facebooka, w wyniku którego akcje giganta poszybowały w górę. W rezultacie po raz pierwszy w historii firma osiągnęła na giełdzie wartość powyżej 1 biliona dolarów.