Mapy Google i wyszukiwarka - firma zapowiedziała duże zmiany

Internet

Google zamierza wprowadzić kilka pozytywnych zmian do swoich popularnych aplikacji. Pojawią się one przede wszystkim w przypadku funkcji wyszukiwania oraz map. Google zapewni użytkownikom więcej informacji o wynikach, by sami mogli ocenić wiarygodność źródła.

Zdjęcie Google poda użytkownikom więcej informacji o wynikach wyszukiwania / 123RF/PICSEL