Kuriozalny problem strony facebookowej Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe

Można śmiało założyć, że oficjalny profil Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe jeszcze nigdy nie był tak chętnie komentowany. Wszystko za sprawą hakerów, którzy przejęli konto społecznościowe wspomnianej instytucji.

Nieznane osoby od ponad tygodnia, zamieszczają na profilu jednego z sądów powszechnych krótkie i interesujące filmy o wszelakiej tematyce. Głównym spójnikiem wrzucanych produkcji jest ich wietnamskie pochodzenie. Wśród publikowanych materiałów znajdowały się już filmy sensacyjne, historie romantyczne, a nawet programy kulinarne. Ostatnio prym wiodą krótkie filmy, ukazujące codzienne życie na azjatyckiej wsi.

Rzecz jasna niecodzienna aktywność, niemal natychmiast przyciągnęła na profil sądu całe rzesze użytkowników, którzy z radością i dużą dozą sarkazmu komentują zamieszczane filmy.

Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku poinformował, że faktycznie doszło do włamania. Problem został już zgłoszony do organów administracyjnych portalu Facebook. Rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku nie wyklucza także zgłoszenie całej sprawy do prokuratury. "Treści udostępniane dotyczyły wyłącznie pracy sądu, nie zawierały informacji o stronach postępowania ani o prowadzonych sprawach" - czytamy w oświadczeniu.

