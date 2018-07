Kierowca wożący ludzi w ramach usług Uber i Lyft nagrywał swoich pasażerów bez ich wiedzy, transmitując materiał wideo na żywo przy pomocy serwisu Twitch.

Zdjęcie Kierowca potajemnie streamował w świat swoich pasażerów, często w bardzo niekomfortowych sytuacjach (twarz pasażera została rozmazana przez redakcję) Fot. Twitch /materiał zewnętrzny

Za pomocą serwisu Twitch, platformy umożliwiającej transmitowanie (streamowanie) materiału wideo, użytkownik o nazwie JustSmurf na żywo przesyłał sygnał wideo z kamerek umieszczonych w swoim samochodzie. Internauta pracował jako kierowca Ubera i Lyft (usługa podobna do Ubera, popularna m.in. w USA). Jego konto w serwisie Twitch zostało zawieszone, jednocześnie Uber i Lyft zawiesiły z nim dalszą współpracę.

O całej sprawie pierwsza napisała lokalna gazeta "St. Louis Post-Dispatch" - zanim sprawa trafiła do mediów, JustSmurf zdobył fanów, regularnie oglądających i komentujących jego transmisje. Pasażerowie kierowcy Ubera/Lyfta w większości przypadków nie byli świadomi, że są nagrywani, a co dopiero całe nagranie trafia do internetu.

Nie wiadomo, czy kierowcę spotka konkretna kara. Na razie, jak wspomniano, nie może współpracować już z Uberem i Lyftem.

Zdjęcie Nie wiadomo, czy feralnego kierowcę spotka kara (twarz pasażerów została rozmazana przez redakcję). Fot. Twitch / materiał zewnętrzny