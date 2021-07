Kaspersky Password Manager generował zbyt słabe hasła

Czy Zbigniew Ziobro twierdzi, że polskie służby są wstanie przechwycić wiadomości na komunikatorach WhatsApp i Signal?

Kaspersky Password Manager korzysta z mechanizmu pseudo-random number generator (PRNG), jednak we wspomnianym okresie generowane hasła były "Nie do końca silne kryptograficznie, co potencjalnie umożliwiało w niektórych przypadkach atakującemu przewidzenie wygenerowanych haseł" - wynika z analiz ekspertów.

Firma Kaspersky odniosła się do odkrycia ekspertów, podkreślając że program został zaktualizowany w 2020 roku, klienci otrzymali informację o konieczności wygenerowania nowych, tym razem już bezpiecznych z kryptograficznego punktu widzenia haseł.

Tak zwane mocne hasło to jeden z kluczowych elementów zabezpieczających nas przed ewentualnym włamaniem na nasze konto. To stwierdzenie tylko pozornie pozostaje oczywiste, gdyż według bazy danych Surfshark Alert 10 najpopularniejsze hasła w Polsce prezentują się następująco:

1. 123456

2. 123456789

3. qwerty

4. 12345

5. Groupad2013

6. 1234

7. hasło

8. Bajaonel12

9. 111111

10. 12345678

