Jeśli zastanawialiście się jaki film jest obecnie najbardziej popularnym materiałem na serwisie YouTube - śpieszymy poinformować, że nie jest to już "Despacito".

Zdjęcie /123RF/PICSEL

Najwięcej wyświetleń w historii YouTube’a ma filmik z piosenką dla dzieci "Baby Shark".

Utwór może się poszczycić rekordową ilością odwiedzin na poziomie 7 049 miliarda, co czyni go najchętniej oglądamy filmem zamieszczonym na łamach YouTube'a. Co więcej, piosenka dla dzieci o charakterystycznej melodii, jest także najczęściej odtwarzanym materiałem w całej historii serwisu.

Prosty utwór wyprzedził nawet takie komercyjne piosenki jak ogromnie popularne Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee, który też całkiem niedawno przekroczył granicę 7 miliardów, czy plasujące się na trzeciej pozycji Ed Sheeran’s “Shape of You" z wynikiem ponad 5 miliardów widzów.

Bez wątpienia za przeogromnym sukcesem "Baby Shark" stoi szalejąca epidemia koronawirusa. Spore obostrzenia, zmusiły rodziców do pozostawienia dzieci w domach, a to z kolei oznacza, że trzeba je czymś zająć. Piosenki w stylu wspomnianego utworu mają w sobie to "coś" co przyciąga najmłodszych. Dzieci nie nudzą się także tak szybko jak dorośli, więc odtwarzanie utworu przez kilkadziesiąt razy, nie stanowi dla nich problemu.