Jak sprawdzić, czy moje dane wyciekły z Facebooka?

Popularny serwis pozwalający sprawdzić duże wycieki danych dodał nowe informacje do swojej bazy. Teraz każda osoba może sprawdzić, czy stała się ofiarą ostatniego naruszenia powiązanego z Facebookiem.

Zdjęcie . /AFP

W ostatnich dniach Facebook boryka się z prawdziwym problemem - do sieci przedostały się dane ponad 500 milionów użytkowników. W tym znalazły się niecałe 3 miliony rekordów na temat polskich kont. Popularna strona Have I Been Pwned pozwalająca na sprawdzenie, czy padliśmy ofiarą wycieku dodała już opisywaną bazę do swojej witryny. Przechodząc na stronę i wpisując swój adres telefonu lub adres e-mail można łatwo sprawdzić, czy nasze dane wydostały się na zewnątrz.

Witryna jest od lat prowadzona przez eksperta od naruszeń danych, Troya Hunta. Jeśli po sprawdzeniu adresu e-mail lub numeru telefonu okazało się, ze nasze dane wyciekły, Have I Been Pwned podpowie, co można zrobić, aby naprawić tę sytuację i zabezpieczyć swoje konta.

Zdjęcie Zrzut ekranu ze strony HIBP.com / INTERIA.PL

Facebook informował, iż dane ponad 500 milionów kont wyciekły w 2019 roku i według Marka Zuckerberga jest to już "stary problem". Warto jednak sprawdzić, czy nasze dane nie trafiły w niepowołane ręce.

