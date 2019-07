Jak przyspieszyć przeglądarkę internetową

Wolne działanie przeglądarki internetowej nawet najbardziej cierpliwego człowieka może doprowadzić do frustracji. Jak skutecznie i w szybki sposób przyspieszyć jej działanie?

Komu z nas nie zdążyło się zakląć siarczyście, gdy po raz kolejny spotkała nas "zawieszka" przeglądarki? Co gorsze, najczęściej taka sytuacja przydarza się gdy potrzebujemy szybkiego sprawdzenia informacji bądź natychmiastowego skorzystania z zasobów internetu. Wszelkiej maści zacięcia lub spowolnienia to często wynik zwykłego zaniedbania oprogramowania lub też braku kontroli w instalowaniu kolejnych dodatków. Na szczęście istnieje kilka prostych trików pozwalających na zniwelowanie tego typu problemów.

Pamiętaj o aktualizacjach

Te wbrew pozorom i coraz mniej popularnym opiniom - naprawdę są istotne. Kolejne wersje oprogramowania oraz udostępniane przez producenta poprawki nie tylko często wpływają na bezpieczeństwo użytkownika poprzez "łatanie" wszelkich dziur, ale także mają na celu optymalizację przeglądarki pod kątem działania. By być pewnym, że nasza przeglądarka jest w najnowszej wersji należy sprawdzić jej numer, a następnie porównać go z ostatnio udostępnioną wersją na stronie producenta. Takie marki jak Google lub Mozilla często oferują również automatyczne aktualizacje, które zawsze należy włączać. Będziemy wtedy pewni, że nie przegapimy żadnej ważnej poprawki.

Dbaj o czystość przeglądarki

"Cache" czyli tzw. pamięć podręczna przeglądarki to zapisane informacje z przeglądanych stron internetowych. Tak jak w przypadku często odwiedzanych witryn mogą one przynieść pozytywne skutki (szybsze wczytywanie stron), tak już przy okazji dłuższego korzystania nierzadko powodują one duży problem w prędkości działania programu. Skutkiem przeładowanej pamięci podręcznej jest wolne reagowanie na polecenia, dłuższe uruchamianie się oraz częste zawieszanie przeglądarki. By pozbyć się tego problemu należy regularnie czyścić pliki "Cache" oraz Historię odwiedzin.