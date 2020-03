Internetowi oszuści tworzą klony "mapy koronawirusa"

Choć zagrożenie koronawirusem jest bardzo poważną sprawą, to niestety istnieją osoby żerujące na złośliwej epidemii. Wśród nich są przestępcy, którzy przy pomocy popularnych map śledzących skupiska zachorowań, zarażają komputery złośliwym oprogramowaniem.

Zdjęcie Fałszywa mapa zarażonych koronawirusem /INTERIA.PL

Jakiś czas temu informowaliśmy o ciekawym projekcie badaczy z uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Stworzyli oni bowiem interaktywną mapę umożliwiającą śledzenie codziennych zachorowań na chorobę zakaźną COVID-19, wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2. Niestety popularność mapy okazała się także jej przekleństwem, a temat szybko został wykorzystany przez oszustów.

Cyberprzestępcy zaczęli tworzyć klony wspomnianej internetowej mapy i choć wyglądają one identycznie jak oryginał, to niosą ze sobą zagrożenie w postaci szkodliwego oprogramowania. Po wejściu na fałszywą stronę pojawiają się komunikaty żądające dostępu do komputera lub proszące o zainstalowanie potrzebnych wtyczek. W rzeczywistości te okazują się trojanami lub programami malware.

By się przed tym ustrzec, należy sprawdzać adres URL w pasku adresu przeglądarki. Jeśli ten zawiera "arcgis.com", prawdopodobnie nie mamy się czego obawiać. Równie skutecznym rozwiązaniem jest przypięcie oryginalnej strony do swojej przeglądarki.

