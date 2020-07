Firma Elona Muska potwierdziła, iż testy beta internetu Starlink rozpoczną się jeszcze podczas lata 2020 roku.

Zdjęcie Starlink z beta testami jeszcze podczas lata 2020 roku /materiały prasowe

Oficjalne beta testy nowego internetu satelitarnego Starlink od SpaceX mają ruszyć jeszcze podczas lata 2020 roku. Na orbicie znajduje się obecnie około 600 satelitów, które będą dostarczały szerokopasmowe połączenie z internetem bezpośrednio znad Ziemi. Od pewnego czasu potencjalni klienci Starlink mogli rejestrować swoje dane wpisując kod pocztowy, jednak sama usługa nie działała na dalszym etapie. Wysłana wiadomość elektroniczna do zapisanych chętnych wskazuje jednak na to, że już niedługo połączenie zostanie uruchomione.

Kto będzie mógł skorzystać ze Starlink i jaki sprzęt trzeba będzie do tego posiadać?

Początkowo dostęp do testów otrzymają użytkownicy z USA oraz niektórych regionów Kanady. Wszystko to ze względu na ograniczone możliwości satelitów Starlink znajdujących się na orbicie. Każda z osób otrzyma antenę do odbioru sygnału oraz router, który umożliwi połączenie z siecią.

Nie pozostaje nic innego, jak czekać na pierwsze wyniki testów.