HBO Max kończy z darmowym tygodniem

Platformy streamingowe wykorzystują wiele sposób by przyciągnąć nowych klientów. Szalenie popularną metodą jest umożliwienie korzystania z serwisów przez pewien okres próbny. Ma to na celu umożliwienie wahającym się użytkownikom zapoznanie się z ofertą. Wszystko jednak wskazuje, że rozwiązanie to powoli odchodzi do lamusa.

Niedawno o zakończeniu oferty bezpłatnego okresu próbnego poinformował Netflix. W oświadczeniu rzecznik platformy powiedział: "Przyglądamy się różnym promocjom marketingowym, aby przyciągnąć nowych użytkowników i zapewnić im wspaniałe wrażenia z korzystania z serwisu Netflix".

Teraz na podobne rozwiązanie zdecydowało się HBO, które na serwisie HBO Max nie będzie już oferować klientom bezpłatnego tygodniowego okresu próbnego. Firma twierdzi, że decyzja została podyktowana zmianami w branży, a amerykański gigant podąża śladami innych usług, takich jak wspomniany na początku Netflix.

Niektóre przecieki wskazują jednak, że decyzja ma wiele wspólnego z nadchodzącą premierą "Wonder Woman 1984". HBO chce uniemożliwić klientom nadużywanie tygodniowego okresu próbnego do obejrzenia filmu przed anulowaniem subskrypcji.