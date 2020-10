Hakerzy przekazali pieniądze na cele charytatywne

Operatorzy oprogramowania ransomware Darkside przekazali część pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej dwóm organizacjom non-profit - Children International oraz The Water Project.

Zdjęcie Hakerzy /123RF/PICSEL

DarkSide podarował organizacjom Children International oraz The Water Project po 88 BTC (10 tys. dolarów). Środki przekazano za pośrednictwem platformy The Giving Block, która pozwala organizacjom non-profit na przyjmowanie darowizn w kryptowalutach. Grupa przestępcza oznajmiła, iż bez względu na to jak zła wydaje się jej praca, cieszy się, że pomaga zmienić czyjeś życie. Co więcej, w przyszłości DarkSide planuje kontynuować swoją działalność charytatywną. Przedstawiciele Children International poinformowali, że nie przyjmą pieniędzy, ponieważ pochodzą one z działalności przestępczej.

Reklama

Grupa DarkSide jest nową grupą przestępczą, która działa od sierpnia bieżącego roku. Według dziennikarzy serwisu BleepingComputer, którzy mieli okazję rozmawiać z pierwszymi ofiarami ataków, wysokość haraczu pobieranych przez napastników wynosi od 200 tys. do 2 mln USD. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że członkowie DarkSide mają powiązania z REvil - jak do tej pory największym i najgroźniejszym operatorem ransomware. Obie grupy łączy podobieństwo używanych kodów oraz unikanie ataków na kraje należące do Wspólnoty Niepodległych Państw.

- Po raz pierwszy operator oprogramowania ransomware wciela się w rolę Robin Hooda i przeznacza część środków pochodzących z pobieranych haraczy na cele charytatywne. Wiele wskazuje na to, że DarkSide próbuje kreować wizerunek hakera z ludzką twarzą, o czym świadczą też deklaracje, iż nie zamierzają atakować placówek medycznych, szkół oraz uczelni, organizacji non-profit i sektora rządowego. Jednak tak naprawdę mamy do czynienia z groźną grupą przestępczą. Dlatego należy pochwalić dezycję podjętą przez Children International - tłumaczy Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce.