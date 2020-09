Badacze bezpieczeństwa z Check Point Security odkryli bardzo groźną lukę w aplikacji Instagram. Umożliwiała ona nawet całkowite przejęcie smartfona przez hakera.

W specjalnym oświadczeniu opublikowanym na łamach Business Insider, szef działu badań cybernetycznych Check Point, Yaniv Balmas, poinformował o niedawno odkrytej luce w programie Instagram. Groźny błąd w najgorszym przypadku mógł się skończyć całkowitą utratą władzy nad smartfonem.

Dobrą wiadomością jest fakt, że by do tego doszło, ofiara musiałby wykonać kilka mało przypadkowych czynności. Najpierw haker, musiałby wysłać użytkownikom obraz zawierający złośliwy kod. Następnie wspomniany użytkownik musiałby go otworzyć i opublikować na Instagramie. Wszystko dlatego, że cała operacja jest powiązana z żądaniem udostępnienia uprawnień do telefonu. Jeśli takie pozwolenia zostałyby nadane, przestępca mógłby zdalnie uruchomić kod z obrazka na urządzeniu, a tym samym całkowicie przejąć nad nim kontrole.

Na szczęście od tego czasu Instagram załatał lukę, jeśli zatem korzystamy z najnowszej wersji aplikacji nie powinniśmy czuć się zagrożeni.

Facebook, właściciela Instagrama, poinformował także, że do tej pory nie otrzymał raportów na temat wykorzystania błędu.