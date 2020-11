Google zapowiadało szereg aktualizacji mających na celu ulepszenie swojej wyszukiwarki. Firma będzie brała między innymi pod uwagę indywidualne konto użytkownika.

Zdjęcie Google zmienia sposób wyszukiwania informacji /123RF/PICSEL

W przeszłości Google korzystało z prostych algorytmów do wyszukiwania informacji - dane nie były w żaden sposób personalizowane tak, aby jak najlepiej trafić do danej osoby. Nowe zmiany będą jednak brały pod uwagę wpisywane hasła oraz odwiedzane witryny, które wcześniej były przypisane do konta danej osoby. W ten sposób amerykańska firma chce lepiej personalizować wyniki wyszukiwania i sprawiać, że będą one za każdym razem poprawne i lepiej dopasowane. Sugerowanie ma odbywać się na podstawie ostatniej aktywności każdego konta, jednak Google niż zdradza, z jak szerokiego zakresu danych będzie korzystać.

Reklama

Dzięki uczeniu się algorytmów sztucznej inteligencji, wyszukiwarka Google ma także lepiej rozumieć zapytania kontekstowe oraz będzie w stanie dokładniej dobierać do nich podawane użytkownikowi wyniki wyszukiwania.

Zmiany będą wprowadzane do wyszukiwarki na przestrzeni najbliższych tygodni - zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i mobilnej.