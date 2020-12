Google Stadia w Polsce - ciekawy sposób na zagranie w "Cyberpunk 2077"

Usługa cloud gamingowa Google, Stadia, zadebiutowała w Polsce. Dzięki niej - nie posiadając kosztownego komputera lub nowej konsoli - możemy zagrać w najnowsze gry na wysokich ustawieniach graficznych. Wystarczy odpowiednio szybkie łącze internetowe.

Stadia to platforma działająca w chmurze. Do grania wystarczy odpowiednio szybki internet i laptop, komputer stacjonarny, kompatybilne telefony lub tablet. Dodatkowe zakupy sprzętu nie będą konieczne. Nie trzeba czekać czekać na pobranie czy aktualizację gier, gdyż Stadia zadziała natychmiast.

Stadia dostępna jest w 22 krajach, w tym od dzisiaj w Polsce, Austrii, Czechach, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, a także na Węgrzech i na Słowacji.



Wszyscy nowi użytkownicy mogą skorzystać z bezpłatnego miesiąca Stadia Pro - subskrypcji premium, która obejmuje szereg darmowych gier. Każdy tytuł, który dodamy do swojego konta na Stadia Pro, będzie dostępny dla długo, jak pozostaniemy abonentami. Co miesiąc udostępniamy też kolejne bezpłatne gry. Subskrypcja kosztuje 39,00 zł miesięcznie, a zrezygnować z niej możecie w dowolnym momencie.



Stadia to jeden ze sposobów, aby zagrać w "Cyberpunk 2077" czy "Assassin's Creed Valhalla" bez posiadania potężnego komputera lub nowej konsoli. Należy jednak pamiętać, że dana gra musi zostać zakupiona poprzez Stadię, jak na każdą inną platformę, a co za tym idzie - możemy zagrać w nią wyłącznie poprzez Stadię.



W ciągu najbliższych 24 godzin będziecie mogli zarejestrować się na stadia.com i uzyskać dostęp do usługi. Po zarejestrowaniu możecie od razu zagrać online, na przykład w Destiny 2 lub Super Bomberman R za darmo.