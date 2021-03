Google przyśpieszy aktualizację Chrome

Google przyspieszy aktualizowanie przeglądarki Chrome. Amerykańska firma poinformowała o częstszym harmonogramie wydawniczym.

Reklama

Zdjęcie Google Chrome z szybszymi aktualizacjami /123RF/PICSEL

Google chce przyspieszyć aktualizowanie przeglądarki Chrome oraz wydawanie nowych wersji programu. W tym celu Amerykanie zmieniają oryginalny harmonogram wydawniczy przypisany do wspomnianej aplikacji. Google ogłosiło, iż obecnie będzie wprowadzało nową wersję przeglądarki Chrome średnio co cztery tygodnie. Każdego miesiąca użytkownicy mogą więc liczyć na to, iż firma doda do przeglądarki nowe funkcje. Posunięcie tego typu stawia Chrome’a na równie z Firefoxem, który jest aktualizowany co miesiąc - od początku 2020 roku.

Reklama

Google chce dostosować się także do klientów korporacyjnych. W tym przypadku firma zainwestuje w opcję "Extended Stable", dzięki której użytkownicy korporacyjnie będą otrzymywali aktualizacje programu nie co cztery, a co osiem tygodni. Firma nadal będzie co dwa tygodnie przesyłać poprawki bezpieczeństwa wszystkim osobom, które się na to zdecydują.

Google planuje przejść na czterotygodniowy cykl wydawniczy w trzecim kwartale 2021 roku. Wszystko to od wersji Chrome 94.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Francuski start-up wkracza do wyścigu komputerów kwantowych AFP