Google Lens - szykuje się przydatna zmiana dla Chrome’a

Internet

Google Lens, czyli bardzo przydatne narzędzie znane już użytkownikom Androida, trafi w końcu do przeglądarki internetowej. Lens będzie miało takie same właściwości jak na smartfonie. Google Lens zostanie zaimplementowane do przeglądarki Google Chrome w „nadchodzących miesiącach”.

Zdjęcie Google wprowadzi funkcję Lens do przeglądarki internetowej Chrome / 123RF/PICSEL