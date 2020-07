Google Cloud wprowadza nowe rozwiązania multicloud dla analityki i bezpieczeństwa

Google ogłosił dzisiaj wprowadzenie nowych technologii w zakresie inteligentnej analizy danych i zabezpieczeń: BigQuery Omni, Confidential Computing i Confidential VMs. Pomogą one przyspieszyć zdolność klientów do cyfrowej transformacji dzięki chmurze obliczeniowej.

Zdjęcie /123RF/PICSEL

BigQuery Omni

Reklama

Pierwszym z nowych rozwiązań jest elastyczna usługa BiqQuery Omni, która umożliwia analizę danych na platformach chmurowych. Dane są jednym z najważniejszych zasobów napędzających transformację cyfrową, ale często są rozproszone w szeregu różnych miejsc w obrębie jednej firmy, np. w systemach on-premise, systemach własnych lub w wielu chmurach. BigQuery Omni to rozwiązanie analityczne dla systemów multicloud, które umożliwia klientom wykorzystanie mocy BigQuery dla danych przechowywanych w Google Cloud, Amazon Web Services (AWS) i Azure (już wkrótce). Oparty na platformie Anthos, BigQuery Omni pozwoli na bezpośrednie uzyskiwanie dostępu do danych potrzebnych do analizy za pośrednictwem usług Google Cloud, AWS czy Azure, bez konieczności ich przenoszenia lub kopiowania. Dzięki jednemu interfejsowi użytkownika, klienci będą mogli analizować dane w regionie w którym są przechowywane, co zapewni ujednolicone doświadczenie w pracy analitycznej.

- Wraz z rozwojem popularności rozwiązań typu hybrid i multicloud, przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują usług do analizy danych, które dostarczają jednolitego interfejsu, upraszczają korzystanie z tego typu usług i umożliwiają lepsze wykorzystanie istniejącej już infrastruktury. Uruchomienie BigQuery Omni to ważny kamień milowy w realizacji strategii Google Cloud, której celem jest pomaganie klientom łatwiej i bardziej efektywnie działać w środowiskach multicloud" - powiedziała Magdalena Dziewguć, dyrektor rozwoju biznesu Google Cloud w Europie Środkowo-Wschodniej. - W przeprowadzonym niedawno badaniu 451 Research's Voice of the Enterprise Data & Analytics, 85% respondentów przyznało, że możliwość uruchomienia tej samej bazy danych w wielu różnych środowiskach chmurowych to istotny czynnik przy wyborze nowej platformy - podsumowała Dziewguć.

Confidential Computing - nowe portfolio umożliwia szyfrowanie danych “w użyciu"

W miarę jak organizacje przenoszą swoje zadania obliczeniowe do chmury, jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoją, jest sposób przetwarzania danych wrażliwych przy jednoczesnym zachowaniu ich prywatności. Google Cloud szyfruje zarówno dane “w spoczynku" (data at-rest), jak i dane “w tranzycie" (in-transit), ale muszą one być dekryptowane do przetwarzania. Confidential Computing to przełomowa technologia, która pozwala na szyfrowanie danych w trakcie ich przetwarzania (data in-use). Środowisko to przechowuje dane zaszyfrowane w pamięci i w innych miejscach poza procesorem (CPU). Technologia Confidential Computing zmieni sposób, w jaki organizacje przetwarzają dane w chmurze, utrzymują kontrolę nad swoimi danymi i zachowują ich poufność.

Confidential VMs - poufne maszyny wirtualne

To pierwszy produkt w ofercie Google Cloud z portfolio Confidential Computing. Google Cloud już teraz stosuje różne techniki izolowania i tzw. “sandboxingu" jako część infrastruktury chmurowej, by wspierać bezpieczeństwo architektury działającej w modelu “multi-tenant". Confidential VMs, teraz w wersji beta, przenoszą to na następny poziom i oferują szyfrowanie pamięci, dzięki czemu klienci mogą dodatkowo izolować zadania obliczeniowe w chmurze.

Google Cloud jest pierwszym głównym dostawcą usług w chmurze, który oferuje taki poziom bezpieczeństwa i izolacji, jednocześnie dostarczając klientom łatwe w użyciu rozwiązanie, które nie wymaga zmiany kodu w aplikacjach czy zmniejszenia wydajności. Confidential VMs są dostępne na procesorach AMD i korzystają z bezpiecznej, szyfrowanej wirtualizacji obsługiwanej przez procesory drugiej generacji AMD EPYC.

- Klienci ze wszystkich branż muszą dziś mierzyć się z wielowymiarowymi wymaganiami związanymi z compliance i prywatnością w chmurze, zwłaszcza jeżeli mówimy o branży finansowej, medycznej czy agencjach rządowych- powiedział Sunil Potti, wiceprezes Google Cloud ds. bezpieczeństwa. - Firmy te chcą wdrażać najnowsze technologie cloudowe, ale ścisłe wymogi dotyczące prywatności danych lub zgodności z przepisami często to uniemożliwiają. Confidential VMs dostarczają rozwiązanie, dzięki którym klienci mogą bezpiecznie korzystać z innowacji chmurowych, przy równoczesnym uproszczeniu operacji związanych z bezpieczeństwem.

Dostępność nowych usług

Dzisiaj BigQuery Omni jest dostępny w Private Alpha dla AWS S3, a już wkrótce będzie dostępne także wsparcie dla Azure. BigQuery Omni obsługuje Avro, CSV, JSON, ORC i Parquet. Confidential VMs są obecnie dostępne w wersji Beta.