Google Chrome z wydłużonym wsparciem dla Windows 7

Google poinformowało, iż przeglądarka Chrome będzie posiadała wydłużone wsparcie dla systemu Windows 7. Do kiedy będzie ono obowiązywało?

Zdjęcie Google wydłuża wsparcie dla Chrome w Windows 7 /AFP

Google ujawniło, iż przeglądarka Chrome doczeka się wydłużonego wsparcia dla systemu Windows 7. To będzie obowiązywało co najmniej do 15 stycznia 2022 roku. W swoim komunikacie Google przekazało, iż firmy musiały mierzyć się w 2020 roku z wieloma wyzwaniami spowodowanymi pandemią oraz zmianami w rotacji swoich pracowników. Chociaż Windows 7 jest na rynku od ponad dekady, liczba organizacji korzystających z oprogramowania ma aż 22 proc. udziałów w całym rynku.

Reklama

Przesuwając termin na 6 miesięcy później niż planowano, Google ma nadzieję dać klientom korporacyjnym wystarczająco dużo czasu na opuszczenie starego systemu operacyjnego bez martwienia się o bezpieczeństwo. Microsoft przestał dostarczać aktualizacje zabezpieczeń po 14 stycznia 2020 roku. Firmy mogą jednak zapłacić za dodatkowe wsparcie, które będzie trwało do 2023 roku.

Nie pozostaje nic innego, jak po prostu korzystać i cieszyć się z wydłużonego wsparcia.