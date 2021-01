Google Chrome wyciszy powiadomienia podczas udostępniania ekranu

Google przygotowuje nową funkcję dla przeglądarki Chrome, która ma zwiększyć komfort użytkownika podczas wirtualnych spotkań. Całość związana jest z powiadomieniami.

Zdjęcie Google Chrome automatycznie wyciszy powiadomienia /123RF/PICSEL

Google po raz kolejny usprawnia przeglądarkę Chrome. W tym przypadku amerykańska firma postanowiła się zająć funkcjonalnościami powiązanymi z wirtualnymi konferencjami oraz spotkaniami. Nowa wersja przeglądarki Chrome nie będzie udostępniała powiadomień na ekranie - tych, które przychodzą bezpośrednio do użytkownika. Oznacza to, że podczas pokazywania ekranu innym osobom nie trzeba się będzie obawiać o to, iż na ekranie zobaczą one dziwne lub wstydliwe informacje.

Oczywiście przeglądarka pozwala na wyłączenie powiadomień, jednak w przypadku dużej ilości spotkań ciągłe włączanie oraz wyłączanie powiadomień może być problematyczne. Po zakończeniu udostępniania ekranu, Chrome automatycznie wznowi wszystkie wyciszone powiadomienia i wyświetli je dla użytkownika w dogodnym momencie.

Ignorowanie powiadomień nie dotyczy tylko rozwiązań Google, takich jak Gmail czy Google Chat, ale również firm trzecich. Funkcja jest dostępna dla wszystkich - niezależnie od subskrypcji Google Workspace.