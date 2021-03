Francja przyjęła ustawę antypiracką

Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło ważną ustawę antypiracką, która daje właścicielom praw i nadawcom nowe uprawnienia do walki z pogłębiającym się piractwem we Francji, m.in. związanym z pandemią. Ustawę musi jeszcze przyjąć francuski Senat.

Projekt ustawy Démocratiser le sport został przyjęty na posiedzeniu plenarnym Zgromadzenia Narodowego, niższej izby parlamentu francuskiego i zawiera nowy kluczowy przepis prawny - art. 10. Umożliwia on posiadaczom praw i nadawcom uzyskanie od sądu "dynamicznych nakazów" natychmiast w celu zablokowania, usunięcia pirackich witryn i zajęcia serwerów, które nielegalnie rozpowszechniają treści sportowe na żywo.

Co najważniejsze, każdy nakaz będzie obowiązywał przez 12 miesięcy - bez czasochłonnych i kosztownych ponownych wniosków - i dotyczy nie tylko pierwotnego podmiotu pirackiego, który popełnił naruszenie, ale także wszelkich "lustrzanych" witryn internetowych utworzonych już po publikacji decyzji sądu. Zgodnie z nowymi przepisami organ regulacyjny HADOPI (Wysoka Władza ds. Rozpowszechniania Utworów i Ochrony Praw w Internecie) został wyznaczony jako zaufana strona trzecia, która będzie nadzorować prawidłową realizację nakazów i aktualizować rejestr usuniętych pirackich witryn.



Po tym kiedy ustawa została przyjęta przez francuskie Zgromadzenie Narodowe, stacja beIN Sports - główna siła lobbująca za tym ustawodawstwem - ma nadzieję na szybkie i skuteczne jej przyjęcie w Senacie, gdy tylko pozwoli na to kalendarz parlamentarny w nadchodzących tygodniach. Nowe prawo antypirackie we Francji to ważny moment, bo to pozwoli na prawne bezpieczeństwo przed piłkarskim Euro. To jest ważne dla beIN Sports, bo ma wyłączne prawa do wszystkich transmisji piłkarskich meczów ME we Francji.



W styczniu 2018 r. beIN Sports był główną siłą w tworzeniu stowarzyszenia APPS - Association pour la protection des Programs sportifs (Stowarzyszenie Ochrony Programów Sportowych), w którym obecnie są także inni znaczniejsi nadawcy w tym kraju - CANAL+, Eurosport i inni francuscy nadawcy. Stowarzyszenie APPS powitało przyjęcie tej ustawy, określanej mianem "innowacyjnej" i pragnie podziękować posłom i senatorom za walkę z piractwem we Francji.

Zbyt długo piratom dawano wszelkie korzyści, aby kontynuowali swoją przestępczą działalność - zapewnia Yousef Al-Obaidly, dyrektor generalny beIN Media Group i prezes beIN Sports France. - Jednak te nowe przepisy oznaczają początek walki, która nie mogła być pilniejsza, biorąc pod uwagę, że piractwo osiąga punkt, z którego nie ma już powrotu. W przypadku wielu programów obecnie nielegalne oglądanie przewyższa oglądalność legalną - co jest naprawdę szokujące, zwłaszcza gdy dochody z transmisji wspierają całą sportową gospodarkę. beIN robi wszystko, co w naszej mocy, aby odwrócić ten trend, ale potrzebujemy, aby każdy interesariusz w sporcie podążał za naszym przykładem i przyjmował zasadę zerowej tolerancji.



Posunięcie to jest następstwem głośnej sprawy, w której francuski sąd nakazał 5 oskarżonym zapłacenie 7 mln euro odszkodowania na rzecz beIN Sports France, CANAL+ i RMC Sport w następstwie wyroków skazujących za piractwo. Zasądzone odszkodowanie było jednym z największych orzeczeń finansowych wydanych przez francuski sąd.