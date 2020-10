Firefox 82 - jeszcze szybszy i sprawdza się podczas oglądania wideo

Mozilla zaktualizowała swoją flagową przeglądarkę do wersji 82. Aplikacja jest jeszcze szybsza, a przy tym pozytywnie wpływa na zużycie baterii w laptopie.

Zdjęcie Mozilla Firefox 82 /materiały prasowe

Nowy Firefox ma przede wszystkim przyspieszyć wczytywanie stron opartych na układzie Flexbox (model układu CSS 3). W porównaniu do poprzednich wersji przeglądarki, teraz wspomniane strony powinny otwierać się do nawet 20 proc. szybciej. Podobnie sprawa wygląda w przypadku przywracania zamkniętej sesji kart w przeglądarce. W tym przypadku Firefox oznaczony numerem 82 czyni to szybciej o 17 proc. Użytkownicy systemu Windows odczują także zmiany w samym otwieraniu nowych okien.

Mozilla poprawiła także interfejs oraz wydajność w przypadku odtwarzania materiałów wideo. Funkcja "obraz w obrazie" ma nowy wygląd i położenie, dzięki czemu łatwiej ją znaleźć. Użytkownicy komputerów Mac otrzymali skrót klawiaturowy (Option + Command + Shift + prawy nawias), który uruchamia obraz w obrazie przed rozpoczęciem odtwarzania wideo.

Firefox zaczął także używać DirectComposition, co oznacza, że ​wykorzystanie procesora i GPU jest zoptymalizowane, a zatem odtwarzanie wideo jest mniej obciążające dla samego systemu. Dla użytkowników laptopów oznacza to mniejsze zużycie energii i dłuższą żywotność baterii.

Aktualizacja Firefoxa do wersji 82 powinna nastąpić automatycznie w ciągu najbliższych dni.