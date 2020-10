FBI odradza korzystania z Wi-Fi w tym miejscu

Federalne Biuro Śledcze odradza użytkownikom korzystanie z sieci Wi-Fi znajdujących się w hotelach. Sprawa dotyczy nie tylko pracowników całej organizacji.

Ogłoszenie udostępnione przez FBI pojawiło się na stronie kilka dni temu i jest reakcją na rosnącą liczbę hoteli oferujących rezerwację pokoi w ciągu dnia dla "gości poszukujących cichego, wolnego od rozpraszania miejsca do pracy". Sytuacja działa tak w przypadku sieci hoteli, które próbują drastycznie zwiększyć swoje dochody podczas pandemii, w której nikt nie podróżuje ani tym bardziej nie wynajmuje pokoi hotelowych. To również bardzo kusząca opcja dla osób pracujących na co dzień z domu, w otoczeniu rodziny.

FBI zwraca uwagę, iż hakerzy celowo atakują hotele, aby uzyskać dostęp do danych osobowych gości. Mnóstwo osób korzystających z hotelowych sieci Wi-Fi w ograniczonej przestrzeni równa się wiele potencjalnych ofiar.

Najłatwiejszym sposobem uniknięcia słabego bezpieczeństwa Wi-Fi jest nieużywanie go. FBI rekomenduje własny mobilny punkt dostępu opierający się o kartę SIM.

Przy okazji warto przypomnieć sobie, w jaki sposób zabezpieczyć router Wi-Fi

Wymyśl silne hasło

Najsłabszym punktem standardu WPA-PSK jest hasło. Silny algorytm zabezpieczający uniemożliwia atak kryptograficzny, dlatego hakerzy liczą na lenistwo użytkowników i atakują hasła, zwykle bardzo proste. Wiele analiz statystycznych haseł, sporządzonych na przykładzie baz danych konkretnych serwisów), pokazuje, że najbardziej popularnym hasłem jest ciąg znaków 123 456. Wysoką pozycję mają także password lub Password1.

Zmień hasło admina

Przy domyślnych ustawieniach można się zalogować do panelu administracyjnego routera, będąc wewnątrz sieci. Zmiana hasła administracyjnego do routera jest niezbędna, by haker po włamaniu do sieci nie mógł się dostać do panelu administracyjnego i np. nie przejął całkowitej kontroli nad siecią. Chodzi też o to, by osoby niepowołane (np. dzieci, sąsiad, któremu dałeś login do sieci Wi-Fi) nie grzebały w ustawieniach. Dobrze jest także zmienić domyślną nazwę konta administracyjnego (zwykle "admin"), choć nie zawsze jest to możliwe.

Ukryj nazwę sieci

Skutecznym utrudnieniem dla hakera jest zablokowanie funkcji rozgłaszania nazwy sieci (SSID broad-o tym, jak nazywa się sieć, dzięki czemu użytkownik może wybrać jej nazwę z menu i łatwo się do niej podłączyć. To jednak funkcja przydatna przede wszystkim dla publicznych hotspotów. Ponieważ do swojej domowej sieci nie chcesz zapraszać osób postronnych, wyłącz tę funkcję w panelu administracyjnym routera. Dzięki temu haker oprócz hasła będzie musiał odkryć także nazwę twojej sieci. Musisz również zmienić domyślną nazwę sieci bezprzewodowej. Zazwyczaj jest to nazwa producenta routera (np. dlink, linksys) albo nazwa usługodawcy, jeśli router dostarczyła firma telekomunikacyjna. Lepiej unikać popularnych nazw sieci. Nie używaj także oczywistych haseł typu: sieć, domek czy imienia, nazwiska lub nazwy ulicy.

Ustaw statyczne IP

Kolejnym zabezpieczeniem jest wyłączenie serwera DHCP, czyli mechanizmu przydzielania adresów IP komputerom podłączającym się do sieci. Zamiast tego w panelu administracyjnym ustaw statyczne adresy IP i powiąż je z adresami MAC używanych komputerów. Jedyną niewygodą jest wpisanie stałego IP i DNS-ów w parametrach protokołu IP wszystkich komputerów, które przewodowo lub bezprzewodowo łączą się z konfigurowanym routerem. W Windows stosowne opcje znajdziesz w panelu właściwości karty sieciowej.

Aktualizuj oprogramowanie routera

Routery - jak praktycznie każde dostępne na rynku urządzenie - również wymaga regularnej aktualizacji oprogramowania. Tymczasem użytkownicy przez lata nie interesują się leżącymi w kącie, i zbierającymi kurz, routerami. "Dopóki działa Internet, nie ma przecież problemu" - myśli wielu internautów. Warto zaglądnąć do instrukcji naszego routera i przeprowadzić stosowną aktualizację oprogramowania.