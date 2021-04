W nocy z czwartku na piątek internet zagrzmiał. Oto bowiem jeden z najbardziej popularnych serwisów społecznościowych przestał działać. Problemy objęły również Instagrama i WhatsAppa. Jak się okazało, problemem była zmiana konfiguracji.

Zdjęcie Facebook zaliczył awarię /123RF/PICSEL

W czwartek 8 kwietnia, po godzinie 23:00, użytkownicy chętni do skorzystania z usług portalu społecznościowego Facebook natrafili na informację, wskazująca na spory błąd. Nie tylko uniemożliwiał on skorzystanie z portalu, ale blokował do niego całkowity dostęp.

Wszystko wskazywało, że awaria jest poważna, a strony internetowe serwisów Instagram i komunikatora WhatsApp, również wyświetlały tę samą informację. Co ciekawe, wszystko to stało się w niepokojąco szybkim tempie od czasu poprzedniej awarii. Tym razem jednak nie było jasne, ile czasu zajmie przywrócenie serwisów do używalności.

Zdjęcie Taki komunikat wyświetlał się przez niemal godzinę / INTERIA.PL

W nocy pierwsi użytkownicy zaczęli informować o odzyskaniu możliwości wejścia na swoje profile. Niedługo później zaczęły również działać powiązane z Facebookiem aplikacje. Choć problem wydawał się rozwiązany, minęło dodatkowe kilkanaście minut, nim serwisy Instagrama oraz Facebooka wstały na dobre.

Niedługo później pojawił się oficjalny tweet, który tłumaczył powstały problem. Jak wynika z podanych informacji - przyczyną jego wystąpienia była "zmiana konfiguracji" na całej platformie Facebook. Obecnie, nie powinien on już występować.

