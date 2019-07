​Facebook wydał przewodnik kulinarny po Krakowie

Facebook wspólnie z Miastem Kraków wydał przewodnik miejski skupiony na gastronomii. Wydawnictwo powstało przy udziale krakowskich społeczności kulinarnych działających na Facebooku, które po raz pierwszy dzielą się swoją wiedzą i rekomendacjami poza platformą. Pierwsze 10 000 bezpłatnych przewodników właśnie trafiło do krakowskich restauracji oraz punktów InfoKraków.

Projekt przewodnika miejskiego Facebooka został zrealizowany do tej pory w kilku miastach Europy m.in.: w Lizbonie, Oslo, Sankt Petersburgu i Kopenhadze. Pierwszym polskim miastem, w którym został wydany taki przewodnik jest Kraków, a jego tematem jest gastronomia i kulinarna strona miasta. Wynika to z faktu, że Kraków, jako pierwsze miasto, otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej w roku 2019. Tytuł ten został przyznany przez Europejską Akademię Gastronomiczną.

"Kraków jest miastem kreatywnym, także w dziedzinie gastronomii. Nie przypadkiem gastronomia należy też do jednej z siedmiu dziedzin kreatywnych UNESCO. Pomysłowość krakowian w tej dziedzinie jest faktem i ma swoje wielowiekowe tradycje, dość powiedzieć, że legendarna uczta u Wierzynka jest jedną z najbardziej znanych krakowskich legend. Gastronomia kreatywna to ta dziedzina kultury i gospodarki, która się nieustannie rozwija, bo ludzie w każdym zakątku świata i w każdym wieku uwielbiają być dobrze obsłużeni, lubią jeść w towarzystwie innych osób, lubią odkrywać tożsamość miast i regionów poprzez ich targi i restauracje. A zatem legendarna krakowska gościnność wiąże się po prostu z kuchnią i bogatą ofertą restauracji naszego miasta. Bogate tradycje kulinarne Krakowa, jakość produktów, kreatywny dialog pomiędzy wieloma tradycjami gastronomicznymi, a także wielonarodowe wpływy kuchni stanowią o rosnącej sile reputacji miasta. Na naszych oczach rodzi się nowy produkt turystyczny Krakowa, jako nowo odkrywanej destynacji gourmet"- powiedział Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

W przygotowanie przewodnika zaangażowały się cztery znane facebookowe grupy kulinarne z Krakowa: Krakowskie Wieści Spożywcze, Krakowscy Foodies / Jedlingi w Krakowie, Weganie i wegetarianie Kraków, Krakowska Kooperatywa Kawowa. To właśnie ich członkowie rekomendują na łamach przewodnika miejsca, które zdaniem ich społeczności są warte odwiedzenia. Opowieść została podzielona na sześć rozdziałów: Kuchnia Polska, Chodźmy jeść, Roślinny Kraków, Kawa i Ciastko, Pod chmurką i Imprezy kulinarne.

- Społeczności są sednem tego, o co chodzi w Facebooku. Umożliwiają kontakt z innymi ludźmi o podobnych pasjach i zainteresowaniach, dają poczucie uczestnictwa i wspólnoty, a niejednokrotnie stają się dla członków prawdziwą podporą w trudnych chwilach. W związku z tym podejmujemy wiele działań, które mają na celu wspieranie twórców społeczności i samych grup, np.: poprzez lokalne i międzynarodowe spotkania, na których mogą wymieniać się doświadczeniem, czy globalne programy wspierające ich rozwój. To np.: Facebook Community Leadership Program, w którym udzielamy grantów na rozwój społeczności oraz Community Circles, gdzie liderzy mogą korzystać z pomocy doświadczonych mentorów, aby być jeszcze efektywniejszym prekursorem zmian swoim otoczeniu - powiedział Robert Bednarski, Country Director CEE w Facebooku. - Do grup na Facebooku należy dziś ponad 1,4 miliarda ludzi na całym świecie. Każda z nich integruje ludzi wokół rzeczy dla nich ważnych, i choć działają on-line, to ich wpływ i aktywność często wychodzą poza sieć. Może to być wspólna gra w piłkę, spotkania świeżo upieczonych mam, wspólne zawody grup wędkarskich, czy poznawanie nowych smaków i miejsc na gastronomicznej mapie miasta, do czego zachęcamy wspólnie z grupami zaangażowanymi w przygotowanie przewodnika - dodaje.

Redakcją przewodnika zajęła się Magda Wójcik - założycielka grupy Krakowskie Wieści Spożywcze, pomysłodawczyni największego krakowskiego festiwalu kulinarnego Najedzeni Fest! oraz autorka opracowania o dziedzictwie kulinarnym Krakowa. Za jego wydanie, kreację oraz skład odpowiadała Fundacja Sztuk Wizualnych. Cityguides.fb.com.

Pierwszy nakład to 10 000 egzemplarzy dystrybuowanych w Punktach InfoKraków oraz w wybranych restauracjach i kawiarniach. Dostępna jest również wersja internetowa przewodnika pod adresem: