Podmorska infrastruktura prężnie się rozwija. Nie tak dawno Google zakończyło proces opuszczania kabla Grace Hooper. Technologiczny gigant połączył Nowy Jork z Bude w Wielkiej Brytanii i Bilbao w Hiszpanii przewodem o długości 6276 km. Facebook ogłosił, że rozłoży najdłuższy podwodny kabel. Przewód bezpośrednio połączy Azję, Europę i Afrykę.

Jeśli słowa przedstawicieli Facebooka okażą się prawdą, to 2Africa pobije dotychczasowego lidera SEA-ME-WE 3, który ma łącze o długości 39 tysięcy kilometrów i scala ze sobą aż 33 kraje. Wraz z implementacją 2Africa Facebook dąży do realizacji swoich planów, aby do internetu podłączyć jak najwięcej mieszkańców Ziemi.

Zdjęcie Plan dostarczenia internetu za pomocą kabla 2Africa. Fot. Engineering Facebook / materiały prasowe

W założeniu nowy kabel miał być nieco krótszy i dostarczyć połączenie z internetem do 23 krajów i do 1,2 miliarda osób z Afryki. Facebook zmodyfikował plany i zamierza dostarczyć internet do kolejnego 1,8 miliarda osób - w sumie mowa o 3 mld ludzi. Uda się to dzięki dodaniu nowej gałęzi 2Africa Pearls, która dodatkowo trafi przez Egipt do obywateli Bahrajnu, Indii, Iraku, Kuwejtu, Omanu, Pakistanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.