Elon Musk znany jest z tego, iż chce jako pierwszy umieścić ludzi na Marsie. Tymczasem internauci znaleźli fragment książki von Brauna, który dla hitlerowców budował rakiety V2, a potem pomagał NASA w podboju kosmosu. Naukowiec pisze w niej o "Elonie". Bardzo nietypowy przypadek.

Zdjęcie Elon Musk i fragment książki Von Brauna traktujący o "Elonie", kluczowym stanowisko na Marsie / AFP

Pewna ciekawostka została zauważona przez użytkowników internetu. W książce niemieckiego naukowca Wernhera von Brauna z 1952 roku o nazwie "The Mars Project" pojawia się nazwiązanie do eksploracji Marsa. Sama książka została opublikowana niemalże 70 lat temu. To znacznie wcześniej niż Elon Musk pojawił się na świecie oraz mógł mieć cokolwiek wspólnego z Czerwoną Planetą. Mimo to, imię Elon pojawia się w książce w kontekście swoistego "przewodnika", który miałby poprowadzić ludzką rasę w kierunku Marsa.

Warto wspomnieć, iż von Braun był częścią niemieckiego zespołu naukowców podczas II wojny światowej. Grupa była odpowiedzialna za rozwój V2 - rakietowego pocisku balistycznego, który stał się kluczowy dla amerykańskiego programu kosmicznego. ( więcej informacji o wkładzie von Brauna w podbój kosmosu )

W swojej powieści o tytule "The Mars Project" von Braun pisał o czasie przyszłym, w którym to ludzie będą kolonizowali Marsa. Rasie ludzkiej miałaby przewodzić osoba zwana "Elonem". To zbieg okoliczności i należy go potraktować z przymrużeniem oka. Na Twitterze możemy przeczytać, iż imię Elon w książce von Brauna nie odnosi się do konkretnej osoby, a raczej do wybranego stanowiska - czegoś w postaci prezydenta lub wspomnianego, metafizycznego przewodnika.

Sam Elon Musk wie o wspomnianej książce i pisał już o niej na swoim koncie na Twitterze. Amerykański miliarder śmiał się, że od jego przeznaczenia nie ma już ucieczki.

Werhner von Braun nie mógł przewidzieć SpaceX oraz całej sytuacji związanej z obecnie trwającym wyścigiem kosmicznym. Mimo to po niemalże 70 latach taka ciekawostka prezentuje się jak bardzo nietypowy zbieg okoliczności.

