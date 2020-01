Cztery różne zdjęcia dopasowane pod kątem czterech różnych portali społecznościowych - nowa moda w internecie, także polskim. Dolly Parton Challenge to kolejny fenomen - w weekend z pewnością widzieliście go w mediach społecznościowych, z których korzystacie.

Jak można łatwo wywnioskować, pomysłodawczynią nowej społecznościowej zabawy jest Dolly Parton - amerykańska piosenkarka, aktorka i autorka tekstów. To ona jako pierwsza zmieściła na swoim profilu grafikę, przedstawiającą cztery zdjęcia "dopasowane" w humorystyczny sposób do czterech popularnych portali internetowych: Linkedina, Facebooka, Instagrama oraz Tindera.

W ślad za celebrytką ruszyły inne osoby, powodując tym samym, że śmieszna ciekawostka przybrała obecnie formę "wyzwania".

O co konkretnie chodzi w Dolly Parton Challenge? Trzeba zestawić ze sobą zdjęcia jednej, tej samej osoby, dopasowane do profilu danego serwisu społecznościowego. I tak LinkedIn, który jest serwisem specjalizującym się w kontaktach zawodowo-biznesowych, wymaga od nas raczej poważnej, schludnej pozy. Instagram to kolebka prestiżu i dlatego zdjęcia wrzucane na ten portal często ukazują fałszywe bogactwo i wyniosły styl życia.

Jest też Facebook zrzeszający znajomych i służący jako przysłowiowy "album z wakacji" oraz... Tinder. Popularny portal randkowy, na którym każdy chcę wyglądać jak najmłodziej i najseksowniej.



Zabawa obecnie zyskała ogromną popularność, a uczestnictwo w niej spotkało się z pozytywnym nastawieniem wśród wielu znanych osobistości. Wśród nich znalazł się m.in. aktor Will Smith, piosenkarz Justin Bieber czy wiecznie młody prezenter Krzysztof Ibisz.