Disney Plus nie dla wszystkich urządzeń?

Usługa Disney Plus wystartuje już w przyszłym miesiącu. Niestety istnieje duża obawa, że może ona nie działać na niektórych urządzeniach.

Wyczekiwana platforma amerykańskiego giganta ma zaoferować dostęp do gigantycznej biblioteki filmów i programów telewizyjnych Disneya. Usługa ma przy tym korzystać z najnowszej technologii DRM do ochrony swoich filmów, a ta niestety może sprawić problemy. Znany developer Linuxa, Hans De Goede stwierdził, że ze względów na rygorystyczne wymagania wspomnianego rozwiązania, niektóre urządzenia mogą z nim po prostu nie współpracować.

Używany przez Disneya system posiada bowiem kilka poziomów bezpieczeństwa. Podczas gdy większość urządzeń do odbioru telewizji internetowej korzysta z pierwszego, podstawowego poziomu, Disney Plus będzie wymagał poziomu trzeciego. W praktyce oznacza to, ze wiele urządzeń opartych na Linuxie lub systemie Android mogą po prostu być wykluczone z obsługi tej platformy.

Na obecną chwilę wiadomo, że Disney pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. Pozostaje obawa czy uda się go wyeliminować do czasu premiery wspomnianej usługi.