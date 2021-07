​Dawid Myśliwiec: Kanał Naukowy Bełkot na YouTubie został zawieszony

"No więc odwołałem się od decyzji. Uruchamiam wszystkie kontakty, żeby to odkręcić. Niestety od jutra do wtorku jestem w większości na wyjazdach, więc liczę, że sprawę da się stosunkowo łatwo ogarnąć. Jeżeli coś się zmieni będę informował" - napisał na facebookowym profilu Dawid Myśliwiec, autor kanału Naukowy Bełkot.

Myśliwiec przez lata realizował swój cykliczny autorski program popularno-naukowy na platformie YouTube. Jego drugi z kanałów, Wyłącznie Naukowy Bełkot, jest nadal aktywny. Autor nie jest pewny, co mogło spowodować zamknięcie przez YouTube’a głównego kanału. Możliwe, że firma Google uznała, że któraś z zaprezentowanych tam treści naruszała regulamin YouTube’a. Przed zawieszeniem kanału mogło dojść do włamania do jednej z wtyczek, z której korzystał autor - w sieci pojawiły się filmiki pokazujące, jak na kanale wyświetlano treści związane z krytowalutami.

"O 7 rano obudził mnie telefon z informacją, że z mojego kanału nadawane są jakieś dziwne transmisje live i że zmieniła się jego nazwa. Zamiast robić wszystko od początku sprawdziłem wtyczki i aplikacje" - napisał autor. "Potem zlokalizowałem potencjalne źródło problemu w postaci wtyczki, która miała uprawnienia do ingerowania w transmisje live" - dodał Myśliwiec.



Ktokolwiek śledzi serwis YouTube wie, że platforma potrafi zawiesić kanał, który nie zasługuje na zablokowanie - przyczyny są różne, czasami okazuje się, że doszło do nieporozumienia lub błędu. Możliwe, że po pojawianiu się na kanale treści związanych z kryptowalutami, kanał został automatycznie zawieszony, zanim autor zorientował się, że ktoś włamał się na jego konto.

"Po latach robienia filmów, co do których nie było najmniejszych uwag w kilkanaście godzin potraktowano mnie jak przypadkowego kmiota, za co mam teraz ogromne pretensje do YouTube i może lepiej, żebym teraz na gorąco nie pisał nic więcej na temat tej procedury" - nie ukrywał rozgoryczenia autor.

Fani autora nie kryją zaskoczenia i wraz z innymi internautami, rozpoczęli akcję #oddajciebelkot.

Poprosiliśmy polski oddział Google o komentarz w tej sprawie.